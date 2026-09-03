شرطة الشارقة تكشف ملابسات مقتل شقيقتين

خبرني - تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الجنائي، من كشف ملابسات جريمة قتل راحت ضحيتها شقيقتان من الجنسية الكازاخستانية، وضبط المتهم بارتكاب الجريمة من الجنسية ذاتها، خلال وقت قياسي، بعد جهود أمنية مكثفة شملت البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات وتحليل المعطيات وربطها، وصولاً إلى تحديد هوية المتهم وموقعه وضبطه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بالاشتباه في وقوع جريمة داخل إحدى الشقق السكنية، لتباشر الفرق الأمنية المختصة على الفور إجراءات البحث والتحري، وتتبع ملابسات الواقعة.

وانتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ، حيث نفذت أعمالاً ميدانية دقيقة شملت معاينة الموقع وجمع المعلومات والاستدلالات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل المعطيات المتوافرة وربطها، ما أسهم في كشف ملابسات القضية وتحديد تفاصيلها وأسباب ودوافع ارتكابها.

وقال مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، العميد الدكتور خليفة بالحاي، إن التحريات المكثفة كشفت أن الشقيقتين كانتا على معرفة شخصية مع المتهم، وأن خلافات نشبت بينهما وأفضت إلى ارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الفرق الأمنية ودقة الإجراءات الميدانية أسهمت في كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها في وقت قياسي.

وأضاف أن المتهم أقر بجريمته بعد مواجهته بالأدلة والاستدلالات التي تثبت ارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة، الفريق عبد الله مبارك بن عامر، أن سرعة كشف الجريمة وضبط مرتكبها تعكس الكفاءة العالية التي أظهرتها فرق التحريات والمباحث الجنائية، وسرعة استجابتها واحترافيتها في التعامل مع ملابسات القضية، مؤكداً أن ما تتمتع به الأجهزة الشرطية من جاهزية متقدمة وكفاءة ميدانية وقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، أسهم في الوصول إلى المتهم وضبطه خلال وقت قياسي.

كما دعا إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق خلف الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.