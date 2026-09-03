اللواء الحراسيس يتلقى التهاني - صور

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الخميس، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدداً من المسؤولين المدنيين والوجهاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لهيئة الأركان المشتركة.

وعبّر المهنئون عن تقديرهم للثقة الملكية السامية التي حظي بها اللواء الركن الحراسيس، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته، ومواصلة مسيرة التطوير والتحديث في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتعزيز جاهزيتها وقدراتها للاضطلاع بواجباتها في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت، أمس الأربعاء، بتعيين اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، اعتباراً من الثاني من أيلول 2026.

ويشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي كانت قد أعلنت استقبال المهنئين بمناسبة تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة، يومي الخميس والجمعة، الثالث والرابع من أيلول 2026، من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.