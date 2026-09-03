*
الخميس: 03 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

موسى الطراونة ينعى ابن عمه عبد القادر

  • 03 أيلول 2026
  • 22:09
موسى الطراونة ينعى ابن عمه عبد القادر

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

خبرني-  ببالغ الحزن والأسى  ينعى موسى الطراونة  وفاة ابن عمه   الأستاذ عبدالقادر محمد فارس الطراونة، والد كل من الدكتور محمد، وأحمد، وحمزة.

، سأئلين  الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد شُيّع جثمانه الى مأواه الاخير بعد صلاة العصر إلى مقبرة العمرية في الكرك.

وتُقبل التعازي للرجال في جمعية العمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأحد الموافق 6/9/2026 في ديوان أبناء الكرك – دابوق، من الساعة 4:00 عصرًا ولغاية 10:00 مساءً.

وتُقبل التعازي للنساء في منزل الفقيد – العمرية لمدة ثلاثة أيام.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفيات الأردن.. الخميس 3-9-2026
وفيات الأردن.. الخميس 3-9-2026
  • 2026-09-03 10:22
وفيات الأردن.. الأربعاء 2-9-2026
وفيات الأردن.. الأربعاء 2-9-2026
  • 2026-09-02 11:00
وفاة مؤسس مطعم (أبو جبارة) سلمان جبارة
وفاة مؤسس مطعم (أبو جبارة) سلمان جبارة
  • 2026-09-02 01:38
وفاة شقيق النائب محمد جميل الظهراوي
وفاة شقيق النائب محمد جميل الظهراوي
  • 2026-09-01 22:36
وفيات الأردن.. الثلاثاء 1-9-2026
وفيات الأردن.. الثلاثاء 1-9-2026
  • 2026-09-01 10:45
رثاء الاستاذ المحامي احمد عبد الهادي النجداوي 
رثاء الاستاذ المحامي احمد عبد الهادي النجداوي 
  • 2026-08-31 12:23