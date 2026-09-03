الصفدي: الوجود العسكري الأمريكي في الأردن مؤطر باتفاق دفاعي

خبرني - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن وجود القوات الأميركية في الأردن مؤطر وفق اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة.

وأشار الصفدي في رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي مشترك في فيينا مع وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا بياته ماينل – رايسينغر، إلى أن وجود القوات الأميركية في الأردن مؤطر وفق هذا الاتفاق حيث تتواجد هذه القوات في قواعد عسكرية أردنية وتتعاون مع القوات المسلحة الأردنية في مجالات عدة.

وأوضح الصفدي أن هذا التعاون موجود مع دول شريكة أخرى لها أيضا قوات في الأردن في إطار التعاون في مجال الدفاع، بما في ذلك مع النمسا حيث وقّع البلدان قبل أشهر اتفاقية تؤطّر وجود قوات نمساوية تتعاون مع الأردن في التدريب العسكري وتبادل الخبرات.

وقال إنّ هذا التعاون للأردن مع دول شريكة ممتدٌ لسنوات وكان فعّالًا في جهود مكافحة الإرهاب.

وشدّد الصفدي على أنّ الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران لكن الوصول إلى هذه العلاقات يتطلب معالجة كل أسباب التوتر السابقة، والتي شملت دعم تهريب المخدرات والسلاح إلى الأردن ومحاولات العبث في أمنه واستقراره.

كما أكّد الصفدي أنّ الأردن سيستمر في ممارسة حقه السيادي والقانوني في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لحماية أمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.