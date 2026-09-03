قريب ضحايا حادث نويبع يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة.. واستبدال الحافلة يثير تساؤلات

خبرني - روى أحد أقارب ضحايا حادث انقلاب حافلة في مدينة نويبع المصرية تفاصيل جديدة عن الحادث الذي أودى بحياة 22 شخصا، بينهم 10 مواطنين أردنيين، مشيرًا إلى أن الرحلة السياحية تحولت خلال دقائق إلى مأساة للعائلة.

وقال القريب إن العائلة غادرت الأردن عبر شركة أردنية، قبل أن تستبدل الحافلة لدى عودتهم بحافلة مصرية، لافتا إلى أن الحادث وقع عند نحو الساعة 6:45 صباحا.

وأضاف أن أحد المصابين أبلغه بأن الحافلة كانت تسير ببطء وبصورة أثارت القلق قبل وقوع الحادث، منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه بتأخر تقديم الرعاية الطبية في أحد المستوصفات المحلية، حيث توفيت إحدى الضحايا جراء نزيف.

وأشادت العائلة بالجهود الملكية لتسريع إجراءات التعامل مع الحادث ونقل المتوفين والمصابين، فيما طالبت وزارة الخارجية بتسريع عملية نقل جثامين الضحايا إلى المملكة.

كما جدد ذوو الضحايا دعوتهم إلى نقل الجثامين جوا بدلا من نقلها عبر العبّارة، مراعاة لمشاعر ذويهم، في وقت يخضع فيه زوج إحدى المتوفيتين ووالد الطفلة التي قضت في الحادث للعلاج بعد تعرضه لكسور خطيرة.

وقال عم المصابة إن ابن شقيقه أصيب بثلاثة كسور في الظهر والعين والفخذ، مشيرا إلى أنه ما يزال حتى الآن لا يعلم بوفاة زوجته وإحدى بناته.