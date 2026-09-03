ترمب: لدينا كميات هائلة من الذخيرة تفوق ما يمكن استخدامه بإيران

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحتفظ بكميات كبيرة من الذخائر لنفسها بدلاً من بيعها للآخرين، مشيراً إلى أن بلاده تنتج الذخائر حالياً بمستويات غير مسبوقة وتتمتع بمخزونات "هائلة" تفوق بكثير ما يمكن استخدامه في الحرب مع إيران.

وأضاف ترمب في تدوينة على منصة "تروث سوشال" أن هناك من يرفضون تقديم تقارير دقيقة بشأن العملية العسكرية الأميركية ضد إيران، معتبراً أن بعض التقارير لا تعكس حقيقة ما جرى.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، قال ترامب إن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قدم لكييف كميات من الذخائر مجاناً تفوق بكثير ما استخدمته الولايات المتحدة في الحرب على إيران، مضيفاً أن أوروبا ستدفع قيمة الذخائر التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا.

كما أكد الرئيس الأميركي أن مبيعات الذخائر إلى الحلفاء ستُستأنف قريباً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لأي طارئ بفضل الزيادة الكبيرة في إنتاج الذخائر ومخزوناتها العسكرية.

وكتب ترمب في تدوينته على منصة "تروث سوشال": "إلى الخونة الذين يرفضون تقديم تقارير دقيقة عن عمليتنا العسكرية في إيران، لدينا كميات هائلة من الذخيرة متوسطة وعالية الجودة، تفوق بكثير ما يمكننا استخدامه في هذه الحرب، أو في أي حرب أخرى (وهو أمر مستبعد للغاية!) قد تندلع. إضافةً إلى ذلك، فإننا ننتج الذخائر بمستويات غير مسبوقة. نقوم بتخزينها والاستعداد لأي طارئ. نحتفظ بها لأنفسنا، الولايات المتحدة الأميركية، بدلاً من بيعها للآخرين، لكن المبيعات للحلفاء ستُستأنف قريبًا. كما نود إعلامكم بأن إدارة بايدن قدّمت لأوكرانيا كميات من الذخائر، مجانًا تمامًا، تفوق بكثير ما استخدمناه في إيران. لقد مُنحت مئات المليارات من الدولارات لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مجاناً، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا لو طُلب منها ذلك، لكننا سنطالب بهذه الأموال، وإن كان ذلك متأخراً بعض الشيء!".

