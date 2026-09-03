انطلاق مهرجان الجوافة في مأدبا

خبرني - انطلق مهرجان الجوافة الأول في ساحة السلام بمدينة مادبا، بتنظيم من بلدية مادبا الكبرى، وبرعاية رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، وبحضور عدد من المسؤولين والمزارعين وأبناء المجتمع المحلي.

وقال جوينات إن تنظيم المهرجان يأتي في إطار دعم المنتجات الزراعية المحلية والترويج لمحصول الجوافة في مادبا، وتعزيز حضور المنتجات الريفية والزراعية ضمن الفعاليات الاقتصادية والسياحية في المحافظة.

وأضاف أن المهرجان ينسجم مع توجهات البلدية في دعم التنمية المحلية وتعزيز دور المجتمع المحلي والقطاع الزراعي، بما يسهم في الترويج للمنتجات الزراعية، وإتاحة المجال أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم ودعم الإنتاج المحلي.

وتتميز محافظة مادبا بزراعة العديد من الثمار، من بينها الجوافة والعنب والصبر والتين والزيتون.

وتتركز زراعة الجوافة على مساحات واسعة في مناطق حمرة ماعين وعيون الذيب والهيدان، فيما يحرص المزارعون على زراعة مختلف أنواع الجوافة المميزة.