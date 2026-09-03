وزير الأوقاف : التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدقة جارية

خبرني - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أن إدراج خيار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضمن تطبيق "سند" يتيح للمواطنين تسجيل رغبتهم بالتبرع بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن الفتوى الشرعية الخاصة بالتبرع مرفقة بالخدمة.

​وقال الخلايلة، إن التبرع بالأعضاء يمثل صدقة جارية، مستشهداً بقوله تعالى: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، مبيناً أن المتوفى لا ينتفع بأعضائه، بينما تسهم في إنقاذ حياة مريض أو ترميم صحته.

​وأضاف أن التبرع يحقق فضلا وأجرا عظيما، لا سيما مع وجود أعداد من المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء، داعيا المواطنين إلى الإقبال على هذا العمل الإنساني والاستفادة من التسهيلات الرقمية التي يوفرها تطبيق "سند".

بلغ عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" نحو 15700 شخص خلال اليومين الأولين من إتاحة الخدمة، وفق ما أفاد مدير تطبيق سند محمد البطيخي.

وقال البطيخي خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" إن إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد المسجلين، موضحا أن التسجيل يتم من خلال تحديث التطبيق والدخول إلى أيقونة التبرع الموجودة على الصفحة الرئيسية.

وأضاف أن المستخدم، بعد الدخول إلى الخدمة، يمكنه الاطلاع على الفتوى الشرعية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، ثم تأكيد رقم هاتفه، لتظهر رغبته في التبرع ضمن دفتر العائلة الرقمي لجميع أفراد الأسرة.

وأوضح أن الخدمة، في الوقت الحالي، تتيح للمواطن تسجيل رغبته في التبرع بالأعضاء دون تحديد أعضاء بعينها، مشيرا إلى أن العمل جارٍ مستقبلا على إضافة إمكانية تحديد الأعضاء التي يرغب الشخص في التبرع بها في حال وفاته.

وبشأن الإقبال على الخدمة، قال البطيخي، إن أعداد المسجلين تتزايد باستمرار، وإن عدد المسجلين يرتفع كل ساعة، في ظل إقبال كبير على الخدمة.