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الرجوب: لا مكان لدحلان في حركة فتح

  • 03 أيلول 2026
  • 21:41
الرجوب لا مكان لدحلان في حركة فتح

خبرني - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إنه "لا مكان" للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية عودته إلى صفوف فتح.

وأوضح الرجوب، خلال لقاء مع صحافيين نظمته مؤسسة "لمة صحافة"، أن هناك ثلاث فئات لن تعود إلى الحركة، وهم "من قتل أو المتهم بقتل فلسطيني، ومن أساء استخدام موقعه، ومن يشكل امتداداً لجهات أخرى".

وطالب الرجوب هؤلاء بالذهاب إلى القضاء، مؤكداً أن من يبرئه القضاء يمكنه العودة إلى حركة فتح.

وفي المقابل، قال إن من حق بقية أعضاء الحركة العودة إليها "من دون قيد أو شرط"، معتبراً أن فتح ارتكبت "خطأ استراتيجياً" بعدم قبول عودتهم عشية انعقاد المؤتمر الثامن للحركة.

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