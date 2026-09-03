غسيل السيارة.. احذر أخطاء قد تتسبب في خدوش وتلف الطلاء

خبرني - من المفترض أن تجعل عملية غسل السيارة، المركبة أنظف، لا أن تتركها مغطاة بالخدوش أو الأجزاء التالفة أو بقع الماء.

وتُعدّ محطات الغسيل الآلية مريحة، لكن ليست جميع الأنظمة متساوية في لطفها على السيارة.

فبعضها يستخدم فرشًا دوارة أو شرائط قماشية تلامس الطلاء مباشرةً، بينما تعتمد أنظمة الغسيل بدون لمس على المواد الكيميائية والماء عالي الضغط. حتى الغسيل بالضغط في المنزل قد يُسبب ضررًا إذا لم يُجرَ بشكل صحيح.

والخطأ الأكبر ليس بالضرورة استخدام محطة غسيل آلية، بل افتراض أن جميع محطات غسيل السيارات متساوية.

ووفق موقع "موتور وان"، قد تسحب الأنظمة التي تعتمد على الاحتكاك الأوساخ والشوائب على الطلاء، مما قد يُسبب خدوشًا دقيقة وعلامات دائرية.

على سبيل المثال، تُحذّر شركة هيونداي تحديدًا مالكي السيارات ذات الطلاء المطفي، من استخدام محطات الغسيل الآلية ذات الفرش الدوارة لأنها قد تُتلف الطلاء.

وتُزيل أنظمة الغسيل بدون لمس الفرش المادية، لكنها ليست خالية تمامًا من المخاطر. تعتمد هذه الطرق عادةً على مواد تنظيف أقوى وماء عالي الضغط لإزالة الأوساخ.

ويعتمد الخيار الأمثل على لون طلاء سيارتك وملحقاتها، بالإضافة إلى التوصيات الواردة في دليل المالك.

لماذا قد تُسبب هذه الفُرَش مشاكل؟

وصُممت المعدات الدوارة داخل مغسلة السيارات الأوتوماتيكية لتنظيف مئات المركبات، مما يعني أنها قد تتعرض لكميات كبيرة من الأوساخ وبقايا الطرق.

وعندما تعلق هذه المواد في الفُرَش أو قطع القماش المُخصصة للتنظيف، يُمكن أن تنتقل إلى سطح مركبة أخرى، وقد يُساهم التعرض المُتكرر في ظهور الخدوش الدائرية الدقيقة المعروفة باسم علامات الدوامات.

ويُلاحظ ذلك بشكل خاص على السيارات ذات الألوان الداكنة، حيث تبرز العيوب بوضوح.

بل إن بعض الشركات المُصنعة لا تكتفي بالتوصية بالحذر فقط. فشركة تسلا، على سبيل المثال، تُوصي باستخدام مغاسل السيارات الأوتوماتيكية التي لا تتطلب لمسًا لسيارة موديل 3، وتُحذر مالكيها من توجيه الماء عالي الضغط نحو الحساسات، والأختام، والمكونات الإلكترونية.

قد يؤدي استخدام غسالة الضغط إلى نتائج عكسية

وقد تبدو غسالة الضغط أداة مثالية لتنظيف السيارات، لكن زيادة الضغط ليست بالضرورة أفضل. صحيح أن التيار القوي يزيل الأوساخ العنيدة بسرعة، إلا أنه قد يُلحق ضرراً غير ضروري بالطلاء، والزخارف، والحشوات، والملصقات، وغيرها من الأجزاء الحساسة إذا استُخدمت بشكل خاطئ.

وأكبر خطأ هو تقريب فوهة الرش من السيارة بشكل مفرط، فتدفق الماء المركز من مسافة بضع بوصات فقط قد يُلحق الضرر بالطلاء، والزخارف، والأختام، والمستشعرات، أو غيرها من المكونات. تنصح مجلة Popular Mechanics بإبقاء فوهة الرش على بُعد 30 إلى 45 سم على الأقل، واستخدام نمط رش واسع بدلاً من تيار مركز.

ومن الأفضل أيضاً تجنب التركيز على نقطة واحدة. حافظ على تحريك فوهة الرش، ونظّم عملية الرش بشكل منهجي حول السيارة بدلاً من تكرار رش نفس المنطقة.

وقد تكون تعليمات مصنعي السيارات مفيدة عند اتباعها بدقة، إذ يحذر أحد كتيبات السيارات الحالية من استخدام ضغط يزيد عن 1200 رطل لكل بوصة مربعة، وينصح بإبقاء فوهة الرش على بُعد 30 سم على الأقل، ويحذر من توجيه الرش مباشرة إلى عناصر مثل الكاميرات، والمستشعرات، والمكونات الكهربائية، والأختام، والإطارات، أو المكابح.

كما يُنصح بتوخي الحذر الشديد حول أختام الأبواب، وأغطية السيارات المكشوفة، ومنافذ الشحن، ومكونات حجرة المحرك، والملحقات غير الأصلية، فهذه المناطق ليست مصممة بالضرورة لتحمل تدفقًا مركزًا من الماء عالي الضغط.

لا تنسَ المرايا والمساحات

ولا يقتصر الضرر الذي قد يلحق بالسيارة على الطلاء فقط، بل قد تعلق الأجزاء الخارجية البارزة بالفرش أو المعدات المتحركة الأخرى.

لذا، ينصح المصنّعون عادةً بطي المرايا عند الحاجة، وإزالة الملحقات غير المصممة للغسيل، والتأكد من إطفاء مساحات الزجاج الأمامي.

على سبيل المثال، تنصح فولفو السائقين بتثبيت أو إزالة الأجزاء الخارجية البارزة، وإبقاء مستشعر المطر ومساحات الزجاج الأمامي مطفأة قبل دخول مغسلة السيارات الأوتوماتيكية.

كما أن حوامل السقف، والهوائيات الإضافية، وحوامل الدراجات، والجناح الخلفي، والملصقات، وغيرها من التعديلات، قد تؤثر على مدى ملاءمة نوع معين من الغسيل لسيارتك.