(فرح) لن تتفاعل مع أسئلة الجمهور الأردني بالمرحلة الأولى

خبرني - لن تتفاعل الناطقة الرقمية باسم الحكومة الأردنية "فرح" مع أسئلة الجمهور أو تجيب عن استفساراتهم خلال المرحلة الأولى من عملها، إذ سيقتصر دورها على شرح قرارات مجلس الوزراء.

وبحسب مصدر حكومي، فإن الخدمة التي أطلقت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تبدأ بمهام محددة، على أن يكون الهدف منها تنويع أدوات التواصل الحكومي.

وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قد أعلن الخميس إطلاق "فرح"، موضحاً أنها ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية الهادفة إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات.

وأشار المومني إلى أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن سعي الحكومة إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات.