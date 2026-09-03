نقل 1100 حاوية يخفض إشغال ساحات ميناء العقبة إلى 80%

خبرني - تابع رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، خلال زيارة ميدانية، سير تنفيذ خطة نقل الحاويات غير المطالب بها من ميناء حاويات العقبة، بحضور مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة، محمد أبو عمر.

واستمع المجالي إلى إيجاز قدمه مدير مديرية التخزين، رائد الذيابات، حول مستجدات تنفيذ الخطة ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة، في إطار مخرجات الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير النقل، وممثلي الجهات الرسمية والتجارية والملاحية واللوجستية المعنية.

وتأتي الخطة انسجامًا مع توجيهات رئيس الوزراء بمتابعة الواقع التشغيلي لميناء حاويات العقبة، والاستمرار في نقل الحاويات غير المطالب بها، وبخاصة حاويات الترانزيت، من الميناء إلى موقع المنطقة الحرة القديمة، بهدف تخفيف الضغط على ساحات الميناء وتعزيز قدرتها الاستيعابية.

وتستهدف الخطة نقل ما بين 1500 و2000 حاوية، فيما بلغ عدد الحاويات التي جرى نقلها حتى تاريخه نحو 1100 حاوية، إضافة إلى التخليص على نحو 200 حاوية، مما أسهم في تخفيف الضغط على ساحات ميناء حاويات العقبة وتحسين قدرته على التعامل مع حركة الحاويات.

وانخفضت نسبة إشغال الطاقة الاستيعابية لساحات الميناء من نحو 102% قبل بدء تنفيذ الخطة إلى نحو 80%، وفق القراءات الحالية، في مؤشر على تحسن القدرة الاستيعابية وانسيابية العمليات التشغيلية.

كما أظهرت مؤشرات زمن مكوث الحاويات (Dwell Time) تحسنًا ملحوظًا، إذ انخفض زمن مكوث حاويات الترانزيت من 14 يومًا إلى 12 يومًا، فيما تراجع زمن مكوث حاويات الوارد من 11 يومًا إلى 8.5 يوم، بما يعكس أثر الإجراءات المتخذة في تسريع حركة الحاويات ورفع كفاءة عمليات المناولة.

وأكد المجالي أهمية مواصلة تنفيذ الخطة وفق البرنامج المعد لهذه الغاية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات والشركاء المعنيين، بما يضمن معالجة الحاويات غير المطالب بها، والحفاظ على جاهزية ميناء حاويات العقبة وقدرته على استقبال سفن الحاويات بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأشار إلى أن رفع الكفاءة التشغيلية لميناء حاويات العقبة يمثل إحدى أولويات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لما لذلك من أثر مباشر في دعم حركة التجارة والنقل البحري وتعزيز كفاءة منظومة الخدمات اللوجستية في العقبة.