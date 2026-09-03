الاردنية رفيف الصغيرة بمواجهة كلب شرس.. جراحة استمرت 3 ساعات والقلق على عينها

خبرني - ما تزال الطفلة رفيف، البالغة من العمر 4 سنوات، تحت المتابعة الطبية بعد تعرضها لهجوم عنيف من كلب داخل فناء منزل أسرتها في غور الصافي، فيما أكد والدها أن حالتها الصحية مستقرة وجيدة حالياً.

وقال والد الطفلة، علي الدغيمات، إن الكلب تمكن من دخول فناء المنزل أثناء وجود ابنته بداخله، قبل أن ينقض عليها ويهاجمها، متسبباً بإصابتها بجروح في مناطق مختلفة من الوجه والرأس والعين.

وأوضح أن رفيف خضعت أمس لعملية تجميلية في العين استمرت قرابة 3 ساعات، مبيناً أن العين ما تزال تعاني من التورم، فيما سيجري الطبيب فحصاً جديداً لها خلال اليومين المقبلين للوقوف على وضعها وتحديد مدى تأثرها من الداخل.

وأشار الدغيمات إلى أن الكلب ركز هجومه على رأس الطفلة ووجهها، قبل أن يتدخل أفراد الأسرة بعد سماع صراخها، مؤكداً أن تدخلهم السريع حال دون استمرار الهجوم.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، قال الدغيمات إنه تقدم بشكوى بحق بلدية غور الصافي على خلفية الحادثة، مشيراً إلى أنه لم يتلقَ حتى الآن أي تواصل بشأن الواقعة.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على مخاطر الكلاب السائبة وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حماية الأطفال والأهالي، خصوصاً في المناطق السكنية.