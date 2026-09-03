*
الخميس: 03 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • الاردنية رفيف الصغيرة بمواجهة كلب شرس.. جراحة استمرت 3 ساعات والقلق على عينها

الاردنية رفيف الصغيرة بمواجهة كلب شرس.. جراحة استمرت 3 ساعات والقلق على عينها

  • 03 أيلول 2026
  • 21:11
الاردنية رفيف الصغيرة بمواجهة كلب شرس جراحة استمرت 3 ساعات والقلق على عينها

خبرني - ما تزال الطفلة رفيف، البالغة من العمر 4 سنوات، تحت المتابعة الطبية بعد تعرضها لهجوم عنيف من كلب داخل فناء منزل أسرتها في غور الصافي، فيما أكد والدها أن حالتها الصحية مستقرة وجيدة حالياً.

وقال والد الطفلة، علي الدغيمات، إن الكلب تمكن من دخول فناء المنزل أثناء وجود ابنته بداخله، قبل أن ينقض عليها ويهاجمها، متسبباً بإصابتها بجروح في مناطق مختلفة من الوجه والرأس والعين.

وأوضح أن رفيف خضعت أمس لعملية تجميلية في العين استمرت قرابة 3 ساعات، مبيناً أن العين ما تزال تعاني من التورم، فيما سيجري الطبيب فحصاً جديداً لها خلال اليومين المقبلين للوقوف على وضعها وتحديد مدى تأثرها من الداخل.

وأشار الدغيمات إلى أن الكلب ركز هجومه على رأس الطفلة ووجهها، قبل أن يتدخل أفراد الأسرة بعد سماع صراخها، مؤكداً أن تدخلهم السريع حال دون استمرار الهجوم.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، قال الدغيمات إنه تقدم بشكوى بحق بلدية غور الصافي على خلفية الحادثة، مشيراً إلى أنه لم يتلقَ حتى الآن أي تواصل بشأن الواقعة.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على مخاطر الكلاب السائبة وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حماية الأطفال والأهالي، خصوصاً في المناطق السكنية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مركبة معطلة تعيق المسرب الأيمن بعد مثلث الصافي باتجاه الجنوب
مركبة معطلة تعيق المسرب الأيمن بعد مثلث الصافي باتجاه الجنوب
  • 2026-09-03 21:41
وفاة طفل في الزرقاء إثر نسيانه داخل باص نقل طلاب
وفاة طفل في الزرقاء إثر نسيانه داخل باص نقل طلاب
  • 2026-09-03 15:45
حريق داخل مقهى في الطابق الرابع بمجمع تجاري في الصويفية
حريق داخل مقهى في الطابق الرابع بمجمع تجاري في الصويفية
  • 2026-09-03 10:51
الأردن.. البحث الجنائي يحذر من وعود الأرباح السريعة
الأردن.. البحث الجنائي يحذر من وعود الأرباح السريعة
  • 2026-09-03 07:47
حادث تدهور على طريق المطار.. والدوريات الخارجية تحذر السائقين
حادث تدهور على طريق المطار.. والدوريات الخارجية تحذر السائقين
  • 2026-09-02 20:16
الأمن: القبض على 26 شخصا من تجار ومروجي المواد المخدرة
الأمن: القبض على 26 شخصا من تجار ومروجي المواد المخدرة
  • 2026-09-02 15:45