كان يستعد لزفافه بعد أيام .. قصة الأردني أحمد الذي توفي بحادث مصر

خبرني - تحولت استعدادات عائلة الشاب الأردني أحمد لزفافه، المقرر في 17 أيلول الجاري، إلى مأساة بعد وفاته في حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق دهب–نويبع في محافظة جنوب سيناء المصرية، بينما كان في طريق عودته إلى الأردن بعد إنهاء دراسته في طب الأسنان.

وقال عبدالله عوض، والد أحمد، إن نجله هو ابنه الوحيد، وكان يدرس طب الأسنان في جامعة 6 أكتوبر في مصر، ولم يتبقَّ له على التخرج سوى ثماني ساعات دراسية، مشيراً إلى أن العائلة كانت تستعد لزفافه، وحددت 14 أيلول موعداً لحفل الحناء، و17 من الشهر ذاته موعداً للزفاف.

وأوضح عوض أن الأسرة كانت قد جهزت منزل أحمد وحجزت صالات الأفراح، فيما كان نجله يستعد للعودة إلى الأردن بعد جمع أغراضه، واختار السفر براً عبر العبّارة بسبب كثرة حقائبه ومقتنياته بعد سنوات الدراسة.

واستذكر والد أحمد آخر اتصال أجراه نجله مع والدته قبل ثلاثة أيام خبرني من الحادث، قائلاً إنه كان سعيداً بنجاحه في مواده واقتراب عودته إلى الأردن. ونقل عنه قوله لوالدته: "يما أنا كتير كتير فرحان، كتير كتير مبسوط، لأن أنا نجحت بكل المواد وظل بس 8 ساعات".

وكان أحمد يخطط، بحسب والده، لافتتاح عيادة والعمل في طب الأسنان بعد تخرجه. وقال عوض إنه خيّر نجله، بعد حصوله على معدل 80، بين دراسة الصيدلة في الأردن أو طب الأسنان في جامعة 6 أكتوبر بمصر، ليختار الأخير الدراسة في مصر.

وأشار إلى أن أحمد غادر إلى مصر عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً، رغم صعوبة تقبل والدته فكرة ابتعاد ابنها الوحيد عنها، مضيفاً: "هذا قدر الله وما شاء فعل".

وتحدث الأب عن علاقته بنجله، قائلاً إنه كان قريباً منه إلى حد كبير، وإن العلاقة بينهما كانت أشبه بعلاقة صديقين، مؤكداً رضاه عنه، ومشيراً إلى أنه كان خلوقاً ويخدم أصدقاءه ويكرم الناس.

ووصف عوض فقدان ابنه الوحيد خبرني في هذا العمر بأنه أمر بالغ الصعوبة عليه وعلى والدته، لافتاً إلى أن سنوات دراسة أحمد في مصر جعلت الوقت الذي يقضيه مع أسرته محدوداً، إذ كان يعود إلى الأردن لفترات قصيرة قبل أن يغادر مجدداً.

وقال: "ما شبعنا منه أحمد، لأنه 6 سنين وهو بالغربة، يجي شهر أو 15 يوم ويرد يعاود"، مضيفاً: "آخر 6 سنين أو 7 سنين ما شبعت من أحمد، ما شفته".

وكان 10 أردنيين قد توفوا إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق دهب–نويبع في محافظة خبرني جنوب سيناء المصرية، كانت تقل 43 شخصاً، بينهم 22 أردنياً.

وتشير معلومات أولية إلى أن الحافلة كانت تعمل ضمن رحلة تجارية لنقل الركاب على خط القاهرة–عمّان، وليست ضمن رحلة أو فوج سياحي، وتتبع لتحالف شركتي الاتحاد العربي وسوبر جيت المصريتين.

ووقع الحادث صباح الأربعاء على طريق دهب–نويبع، قبل منطقة الصعدة باتجاه مدينة نويبع وأمام قرية المزينة، بحسب محافظة جنوب سيناء المصرية.

وارتفعت حصيلة حادث انقلاب الحافلة إلى 21 وفاة، وفق وزارة الصحة والسكان المصرية، فيما قالت محافظة جنوب سيناء إن انقلاب الحافلة نجم عن انفجار أحد إطاراتها.