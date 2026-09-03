هل ما تأكله يهدد صحتك؟ دراسة تربط الأطعمة المعالجة بسرطان البروستاتا

خبرني - تشير بيانات حديثة إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة أصبحت تشكل ما يقارب 60% من السعرات الحرارية التي يستهلكها البالغون في الولايات المتحدة، وترتفع النسبة إلى نحو 70% لدى الأطفال.

وتشمل هذه الأطعمة المشروبات الغازية، وحبوب الإفطار المعبأة، والوجبات الخفيفة، واللحوم المصنعة، والتي تُصنع صناعيًا باستخدام مكونات مكررة ومواد مضافة لتحسين الطعم والقوام وإطالة مدة الصلاحية.



ارتباط متزايد بين هذه الأطعمة والمخاطر الصحية

تتزايد الأدلة العلمية التي تربط بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وبين مجموعة من المشكلات الصحية، مثل السمنة، والاضطرابات الأيضية، وأمراض القلب، والالتهابات المزمنة، وحتى الوفاة المبكرة.

ويشير الباحثون إلى أن هذه الأطعمة قد تؤثر على الجسم من خلال عدة آليات، من بينها اضطراب عملية التمثيل الغذائي، وزيادة الإجهاد التأكسدي، والتأثير على ميكروبيوم الأمعاء، رغم أن العلاقة المباشرة مع بعض أنواع السرطان ما زالت قيد الدراسة.

دراسة جديدة تربط الاستهلاك بسرطان البروستاتا

كشفت دراسة حديثة صادرة عن كلية الطب بجامعة فلوريدا أتلانتيك أن الرجال الذين يستهلكون كميات أعلى من الأطعمة فائقة المعالجة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا. ويُعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال في الولايات المتحدة، وثاني سبب رئيسي للوفاة بالسرطان بعد سرطان الرئة.

واعتمدت الدراسة على بيانات من المسح الوطني للصحة والتغذية في الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 17 ألف رجل بالغ تمت متابعتهم خلال فترة امتدت من عام 2003 إلى 2023.

زيادة خطر الإصابة بنسبة 30%

أظهرت النتائج أن الرجال الذين ينتمون إلى فئات الاستهلاك الأعلى للأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تقارب 29% مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل. كما ارتفعت النسبة إلى نحو 30% لدى الفئات الأعلى استهلاكًا، حتى بعد ضبط عوامل مثل العمر والتدخين والعرق والحالة الاقتصادية.

وأشار الباحثون إلى أن بعض النتائج في أعلى فئة استهلاك لم تصل إلى الدلالة الإحصائية الكاملة، ما قد يعود إلى قلة عدد الحالات المسجلة ضمن هذه المجموعة.

تحذيرات من تأثيرات أوسع على الصحة العامة

يرى الباحثون أن هذه النتائج تضيف إلى الأدلة المتزايدة حول التأثيرات السلبية للأطعمة فائقة المعالجة، والتي تشمل أمراض القلب والسكري والسمنة والوفاة المبكرة. ويؤكدون أن هذه الأطعمة قد تشكل تحديًا صحيًا يشبه في خطورته تدريجيًا ما حدث مع التبغ، من حيث تراكم الأدلة قبل اتخاذ إجراءات صحية واسعة.

مناشدات لتغيير نمط التغذية

يشدد الباحثون على أهمية تقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قدر الإمكان، مع تعزيز الوصول إلى الأغذية الطازجة والطبيعية. كما يؤكدون أن التحدي لا يتعلق فقط بالاختيارات الفردية، بل أيضًا بقدرة المجتمع على توفير بدائل صحية ميسورة التكلفة.



