القهوة أم مشروبات الطاقة؟ الإجابة قد تنقذ قلبك

خبرني - يُعد الكافيين أكثر المواد المنبهة استخدامًا في العالم، ويأتي معظم استهلاكه من القهوة التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يوميًا. وتشير جمعية القلب الأميركية في بيان علمي حديث إلى أن معظم البالغين يمكنهم استهلاك ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يوميًا بأمان، وهو ما يعادل تقريبًا خمسة أكواب من القهوة سعة 8 أونصات دون إضافات.

الاستهلاك المعتدل للقهوة

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية وفشل القلب واضطرابات نظم القلب، بحسب تقرير نشره موقع "Science Daily".

كما أظهرت تجارب سريرية أن القهوة قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر بعض اضطرابات نظم القلب، رغم وجود إشارات لاحتمال زيادة بعض النبضات المبكرة في القلب لدى بعض الأشخاص.

مشروبات الطاقة

توضح النتائج أن الصورة تختلف تمامًا عند استهلاك جرعات عالية من الكافيين، خصوصًا من مصادر مركزة مثل مشروبات الطاقة والجرعات السريعة. وتشير الأدلة إلى أن هذه المنتجات قد ترتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة اضطرابات ضربات القلب، حيث تحتوي أحيانًا على نسب كافيين تفوق القهوة العادية بعدة مرات.

استجابة الجسم للكافيين

تؤكد البيانات العلمية أن تأثير الكافيين ليس موحدًا بين جميع الأشخاص، إذ يعتمد على عوامل متعددة تشمل الجينات، والعمر، والتمثيل الغذائي، والأدوية، ومستوى التعود على الكافيين. فبينما يطور البعض قدرته على تحمله مع الوقت، قد يعاني آخرون من آثار قوية حتى مع كميات صغيرة.

السكر والإضافات قد تغيّر التأثير

تشير الأبحاث إلى أن القهوة السوداء دون إضافات قد ترتبط بفوائد صحية أكبر، بينما قد تؤدي إضافة السكر أو الكريمة أو النكهات إلى تقليل هذه الفوائد. كما أن بعض المركبات في القهوة، مثل “كافيستول”، قد ترفع مستويات الكوليسترول في بعض أنواع القهوة غير المفلترة.

وتخلص جمعية القلب الأميركية إلى أن الكافيين قد يكون آمنًا ومفيدًا عند تناوله باعتدال، لكنه ليس مناسبًا للجميع بنفس الطريقة، وأن مشروبات الطاقة تحديدًا قد تحمل مخاطر أعلى على القلب. وتؤكد التوصيات أن أفضل نهج هو مراقبة استجابة الجسم الفردية وتجنب الإفراط في الاستهلاك.



