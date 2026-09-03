بطارية الهاتف تنفد سريعاً.. عقدة كثافة الطاقة

خبرني - كشفت التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الهواتف الذكية عن سؤال لا يزال يبحث عن إجابة، هو لماذا لا يوجد حتى الآن هاتف ببطارية ضخمة يمكن شحنها مرة واحدة وتستمر أسبوعًا كاملًا؟

الإجابة ترتبط بما يُعرف بـ"كثافة الطاقة"، إذ تتمثل الفكرة في تخزين أكبر قدر ممكن من الطاقة داخل أصغر مساحة ممكنة.

وتعد بطارية هاتف Honor X80 Pro Max، التي تصل سعتها إلى 11 ألف مللي أمبير/ساعة، من أكبر البطاريات التي وصل إليها المستخدم العادي، إلا أنها تستمر لنحو ثلاثة أيام.

السيليكون يدخل على خط البطاريات

ودفعت هذه المعادلة شركات الهواتف إلى الاتجاه نحو استخدام السيليكون في البطاريات، إذ يستطيع السيليكون نظريًا تخزين كمية من الليثيوم أكبر بحوالي عشرة أضعاف الجرافيت المستخدم تقليديًا في البطاريات.

لكن هذه التقنية تواجه تحديًا رئيسيًا، يتمثل في تمدد السيليكون أثناء الشحن بنسبة قد تصل إلى 300%، قبل أن ينكمش مجددًا أثناء التفريغ.

تحدٍ أمام بطارية الأسبوع

ويتسبب هذا التمدد والانكماش المتكرر في حدوث تشققات وتلف في بنية البطارية، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى فقدان قدرتها.

وبالتالي، فإن الوصول إلى هاتف يمكنه العمل أسبوعًا كاملًا بشحنة واحدة يحتاج إلى قفزة حقيقية في كيمياء البطاريات، بما يضمن زيادة قدرتها على تخزين الطاقة دون تدهورها أو مواجهة مشكلات تتعلق بالسلامة.