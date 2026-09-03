عطل يضرب شات جي بي تي

خبرني - أبلغ آلاف المستخدمين حول العالم عن مشكلات واضطرابات في خدمة روبوت الدردشة "شات جي بي تي" التابع لشركة أوبن إيه آي يوم الخميس.



وأظهرت بيانات موقع تتبع أعطال الخدمات الإلكترونية "داون ديتكتور" ومنصات مشابهة آلاف الشكاوى من المستخدمين الذين تلقوا رسائل أخطاء متكررة، أبرزها "أخطاء في الشبكة" (Network Errors)، فضلًا عن توقف المحادثات عن التحديث، وصعوبات في تسجيل الدخول أو بدء محادثات جديدة.



كما واجه المستخدمون صعوبة في تحميل واستخدام الموقع الإلكتروني لشات جي بي تي.



وأظهرت صفحة حالة الخدمة الخاصة بـ"أوبن إيه آي" ارتفاعًا في معدلات الأخطاء عبر شات جي بي تي وأداة البرمجة "كودكس".



وقالت "أوبن إيه آي" إنها تحقق في المشكلة.



كما تعطل تطبيق Grok، حيث أبلغ المستخدمون عن مشاكل في الوصول إلى روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإيلون ماسك صباح الخميس، مع ارتفاع عدد البلاغات.