نتنياهو: مقتنعون بقدرتنا على إسقاط النظام الإيراني

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل قادرة على إسقاط النظام الإيراني «مرة واحدة وإلى الأبد»، مؤكداً أن هذا الهدف يحظى بأهمية مركزية بالنسبة لإسرائيل في ظل استمرار المواجهة مع طهران.

وجاءت تصريحات نتنياهو، الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026، خلال كلمة ألقاها في فعالية بمناسبة رأس السنة العبرية، بحضور وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تمتلك، بحسب تقديره، «القوة والعزيمة والوحدة الداخلية» للتغلب على أعدائها، مضيفاً أن بلاده قادرة على إزالة التهديد الإيراني بشكل نهائي وإسقاط النظام في طهران.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكد نتنياهو، في مقابلة صحفية الأربعاء، أن إسرائيل تعمل على إسقاط النظام الإيراني، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة الإسرائيلية تعمل لتحقيق هذا الهدف.

وكان نتنياهو قد تحدث في الأشهر الماضية عن إمكانية تغيير النظام في إيران، لكنه أشار في تصريحات سابقة إلى أن إسقاط النظام يعتمد في نهاية المطاف على الإيرانيين أنفسهم.

وتشير تصريحاته الأخيرة إلى تمسك الحكومة الإسرائيلية بهدف إضعاف النظام الإيراني، في وقت تستمر فيه التوترات والتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

نتنياهو: «لا تعبثوا معنا»

ووجّه نتنياهو رسالة إلى خصوم إسرائيل قائلاً إن بلاده تمتلك القوة والعزيمة والوحدة الداخلية للتغلب عليهم، محذراً من اختبار قدرة إسرائيل على الرد.