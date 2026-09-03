تطورات قضية «هدير بائعة الشاي» في مصر.. تحديد موعد النطق بالحكم

خبرني - حجزت محكمة جنح الطفل المصرية، الخميس، محاكمة مروان وجودي، المتهمين في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة المصرية، إلى جلسة 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، للنطق بالحكم.

وقال دفاع المتهم مروان في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام في مصر، إنه جرى التصالح مع الشاهدة كنزي وصاحبة السيارة.

وأشار الدفاع إلى أنهما قدمتا إقرارًا بالتصالح أمام هيئة المحكمة.

وطالب الدفاع هيئة المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين مروان وجودي، على خلفية واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.

وكان مروان وجودي قد وصلا إلى محكمة جنح الطفل في مصر، اليوم الخميس، لنظر ثاني جلسات محاكمتهما في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.

وقررت المحكمة حجز جلسة محاكمة المتهمين إلى 17 سبتمبر/ أيلول، للنطق بالحكم في القضية.