*
الخميس: 03 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • تطورات قضية «هدير بائعة الشاي» في مصر.. تحديد موعد النطق بالحكم

تطورات قضية «هدير بائعة الشاي» في مصر.. تحديد موعد النطق بالحكم

  • 03 أيلول 2026
  • 20:08
تطورات قضية هدير بائعة الشاي في مصر تحديد موعد النطق بالحكم

خبرني - حجزت محكمة جنح الطفل المصرية، الخميس، محاكمة مروان وجودي، المتهمين في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة المصرية، إلى جلسة 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، للنطق بالحكم.

وقال دفاع المتهم مروان في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام في مصر، إنه جرى التصالح مع الشاهدة كنزي وصاحبة السيارة.

وأشار الدفاع إلى أنهما قدمتا إقرارًا بالتصالح أمام هيئة المحكمة.

وطالب الدفاع هيئة المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين مروان وجودي، على خلفية واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.

وكان مروان وجودي قد وصلا إلى محكمة جنح الطفل في مصر، اليوم الخميس، لنظر ثاني جلسات محاكمتهما في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.

وقررت المحكمة حجز جلسة محاكمة المتهمين إلى 17 سبتمبر/ أيلول، للنطق بالحكم في القضية. 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

فيضانات نيبال.. أنهار الهيمالايا تهدد الهند بكارثة جديدة
فيضانات نيبال.. أنهار الهيمالايا تهدد الهند بكارثة جديدة
  • 2026-09-03 20:16
اختطفوها وأشعلوا النار فيها.. سر صادم تكشفه وفاة مؤثرة هندية
اختطفوها وأشعلوا النار فيها.. سر صادم تكشفه وفاة مؤثرة هندية
  • 2026-09-03 19:52
تفاصيل صادمة في وفاة طفلة مصابة بالتوحد.. واتهام والديها بتضليل البحث
تفاصيل صادمة في وفاة طفلة مصابة بالتوحد.. واتهام والديها بتضليل البحث
  • 2026-09-03 19:34
بسبب انتهاء تأشيرته.. تركوا ابنهما في المطار وركبا الطائرة
بسبب انتهاء تأشيرته.. تركوا ابنهما في المطار وركبا الطائرة
  • 2026-09-03 16:50
لأول مرة.. نشر اعترافات زوجة صبري نخنوخ
لأول مرة.. نشر اعترافات زوجة صبري نخنوخ
  • 2026-09-03 13:25
الملكة الجديدة للنرويج.. بين تاج الملكة وفضائح الماضي التي تطاردها
الملكة الجديدة للنرويج.. بين تاج الملكة وفضائح الماضي التي تطاردها
  • 2026-09-03 11:47