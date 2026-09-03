سبب وفاة شيلي فاباريس يتكشف بعد أسابيع من رحيلها

خبرني - كشفت وثائق رسمية أن الضائقة التنفسية الحادة كانت السبب المباشر لوفاة الممثلة الأمريكية شيلي فاباريس، بعد إصابتها بالالتهاب الرئوي.

أظهرت شهادة وفاة النجمة الأمريكية شيلي فاباريس تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة في حياتها، مؤكدة أن تدهور حالتها الصحية نتيجة الالتهاب الرئوي انتهى بإصابتها بضائقة تنفسية حادة، كانت السبب المباشر في وفاتها عن عمر ناهز 82 عاماً.

ورحلت فاباريس في 22 أغسطس/آب 2026 بمدينة لوس أنجلوس، وسط أفراد أسرتها والمقربين منها، بعدما أعلنت عائلتها خبر الوفاة في اليوم التالي، قبل أن تكشف الوثائق الرسمية لاحقاً مزيداً من التفاصيل المتعلقة بأسباب رحيلها.

وفقاً لشهادة الوفاة، جاءت الضائقة التنفسية الحادة كسبب مباشر لرحيل شيلي فاباريس، بينما كان الالتهاب الرئوي العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع وضعها الصحي خلال الأسابيع السابقة للوفاة.

وكانت عائلتها قد أعلنت في وقت سابق أن الالتهاب الرئوي تسبب في وفاتها، وهو ما أكدته الوثائق الرسمية التي أوضحت أنها شُخصت بالمرض قبل أسابيع من رحيلها. كما أُحرقت جثتها في 28 أغسطس/آب، ولم تخضع لعملية تشريح.

في بيان نعي صدر عقب وفاتها، استذكرت عائلة فاباريس صفاتها الإنسانية، مؤكدة أنها كانت مصدر حب ودفء وقوة لمن أحاطوا بها.

وأشادت العائلة بدورها كزوجة مخلصة وزوجة أب محبوبة، إلى جانب مكانتها كابنة وشقيقة وعمة وصديقة وفية، مشيرة إلى أن روحها المرحة وكرمها ودفء شخصيتها تركت ذكريات لا تُنسى لدى كل من عرفها.

وأكد المقربون منها أن إرثها الحقيقي تجاوز نجاحاتها الفنية وشهرتها الواسعة، إذ تمثل في علاقاتها الإنسانية والصداقات التي حافظت عليها والحب الذي منحته لعائلتها وأصدقائها طوال حياتها.

نشاط إنساني لدعم أبحاث ألزهايمر

لم يقتصر حضور شيلي فاباريس على عالم الفن، إذ كرست جانباً من حياتها لدعم الأبحاث المتعلقة بمرض ألزهايمر، بعد تجربة شخصية مؤلمة عاشتها مع إصابة والدتها بالمرض ووفاتها عام 1992.

وشاركت النجمة الراحلة في حملات لجمع التبرعات ودعم الدراسات الخاصة بالمرض، كما تحدثت خلال مقابلات سابقة عن أهمية هذا النشاط بالنسبة إليها، معتبرة أن مساهمتها في هذا المجال من أكثر التجارب التي منحتها شعوراً بالرضا.

بدأت شيلي فاباريس مسيرتها الفنية في سن مبكرة، قبل أن تحقق شهرة كبيرة من خلال تجسيد شخصية ماري ستون في مسلسل The Donna Reed Show.

وعززت حضورها لاحقاً بدور كريستين أرمسترونغ في مسلسل The Coach، إلى جانب مشاركات متعددة في السينما والتلفزيون، لتصبح واحدة من أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها بتاريخ الدراما التلفزيونية الأمريكية على مدار عقود.