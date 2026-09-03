أولويتنا استنكار العدوان الإيراني

عند المعظم قد تكون إجابة السؤال (هل توجد قواعد أمريكية في الأردن أو لا توجد؟) أصعب من إجابة السؤال (هل البيضة قبل الدجاجة أم الدجاجة قبل البيضة؟) !!

وأنا حقيقة أستغرب من السؤال نفسه وخصوصا من النخب لا سيما وأننا جميعا نعلم حجم العلاقات الأمريكية الأردنية وكيف أمريكيا داحشة إديها بحلقنا سواء برضانا أو غصبا عنا ، وقد بت أشعر بأن هذا السؤال هو للتذاكي والهروب من استحقاق إنكار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن ...

فعند استنكاري للعدوان الإيراني على الأردن ينبري البعض أحيانا بإعطاء الذريعة لقصف إيران لنا إما تلميحا أو تصريحا كونها حسب القائل تقصف قواعد أمريكية !!

يا أخي الكريم المتذاكي ...

وجود قواعد أمريكية في الأردن أو عدم وجودها لا علاقة له بضرورة استنكارك لصواريخ إيران الملقاة على بلدك (أرجوك فكنا من سولافة همة بقصفوا الكيان وإحنا بنسقطها) !!

لا يا صديقي كثير من هذه الصواريخ موجهة للأراضي الأردنية خص نص سواء كانت هنالك قواعد أمريكية أم لا ...

يعني لو (لا سمح الله) أسقط صاروخ على محطة كهرباء في الأردن أو شارع مزدحم ممكن تحكيلنا حضرتك سلف شو هي ردة فعلك !!؟؟

والله وتالله لو كانت الصواريخ الأمريكية تطلق على إيران من سطح بنايتي ما قبلت أن تقصفني إيران ولو بالماء ، ولأسميت قصفها لبنايتي عدوانا مكتمل الأركان ويجب الرد عليه ، كيف لا وبنايتي وأسرتي وأسر جيراني مهددون من الصواريخ الإيرانية !!

ولكن في المقابل لن أبقى متفرجا على وجود الصواريخ الأمريكية على سطح بنايتي التي استقدمها مسؤول العمارة دون إذن منا ، بل وسأسعى مع جيراني لترحيلهم من سطح بنايتي جنبا إلى جنب مع إنكاري لقصف إيران للبناية كوننا وجميع أسر الأردنيين لا نتحمل وزر من استقدم الأمريكان لبلادنا ، ولا ذنب لنا بأن نكون ضحايا لقصف إيران لبنايتي ...

الخلاصة، تلفش وتدور عسمفونية وجود أو عدم وجود قواعد أمريكية في الأردن (لا يا سيدي من عندي بقلك موجود عندنا قوات أمريكية بغض النظر عن حجمها وطريقة وجودها وصلاحياتها) ، يعني الأردن بهالقصص مش أحسن حالا من السعودية وقطر بجلالة قدرهم وتأثيرهم في المنطقة وما حدا سمعلكم حس بهذا الموضوع !!

لكن في المقابل أرجوك لا تكن متفرجا على قصف بلدك وتخبي راسك في الرمل وتطعوجلي حنكك بسولافة (مهو بقصفوا قواعد أمريكية) !!

لا يا حبيبي مش كل مرة بقصفوا قواعد أمريكية ، وكثير من الأحيان كانوا يستهدفون منشآت مدينة أردنية لولا أن الله سلمنا منهم ، فهل ننتظر وقوع الفاس بالراس لحتى تقتنع حضرتك بوجوب إنكارك ورفضك لاستهداف بلدك !!

أنا مش كاين أفهم شو هالشيزوفرينيا !! كيف الواحد عايش بالأردن أو إحدى دول الخليج وبياكل من رزق الله عز وجل في هذه الدول وإله علاقاته وشغله وعياله وجاه الناس جاي ، وبينه وبين نفسه طايبله تنقصف هذه الدول من نظام طهران !!

قال شو !! مهمة بقصفوا الكيان والأمريكان !!