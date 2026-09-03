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  • أزمة بنزين جديدة تضرب العراق.. طوابير طويلة وإغلاق عشرات المحطات

أزمة بنزين جديدة تضرب العراق.. طوابير طويلة وإغلاق عشرات المحطات

  • 03 أيلول 2026
  • 19:31
أزمة بنزين جديدة تضرب العراق طوابير طويلة وإغلاق عشرات المحطات

خبرني - أغلقت عشرات محطات الوقود أبوابها، الخميس، في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، بالتزامن مع اصطفاف أعداد كبيرة من المركبات أمام المحطات العاملة، وسط تجدد الاضطراب في تجهيز البنزين للسيارات، بحسب وسائل إعلام عراقية.

وتسببت كثافة المركبات في تشكيل طوابير امتدت أمام عدد من المحطات، ما أدى إلى ازدحامات مرورية في بعض شوارع بغداد وجسورها.

ولم تتضح حتى الآن أسباب إغلاق عشرات المحطات وتوقفها عن استقبال المركبات، فيما تركز الطلب على المحطات التي واصلت العمل، وسط استمرار الانتظار لفترات طويلة.

ولا تأتي أزمة الوقود الحالية بمعزل عن أزمة مماثلة شهدتها بغداد وعدد من المحافظات العراقية قبل نحو 15 يوماً فقط، قبل أن تشهد انفراجاً في تجهيز الوقود.

وأعاد تجدد الأزمة خلال هذه الفترة القصيرة التساؤلات بشأن أسباب تكرار اضطرابات تجهيز البنزين والكاز، وما إذا كانت طوابير المحطات ستتحول مجدداً إلى مشهد متكرر في بغداد ومحافظات أخرى.

وعبر عدد من سائقي السيارات، في تصريحات لوسائل إعلام عراقية، عن استيائهم من عودة أزمة البنزين خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرين إلى تكرار المشكلات المرتبطة بتجهيز الوقود.

وطالب السائقون الجهات المعنية بتوضيح أسباب النقص الحاصل، إلى جانب الكشف عن خلفيات إغلاق عدد من محطات الوقود، في ظل استمرار الطوابير أمام المحطات العاملة.

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