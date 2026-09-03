الصفدي: الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران

خبرني - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إنّ الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران لكن الوصول إلى هذه العلاقات يتطلب معالجة كل أسباب التوتر السابقة، والتي شملت دعم تهريب المخدرات والسلاح إلى الأردن ومحاولات العبث في أمنه واستقراره.



وأكّد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في فيينا مع وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا بياته ماينل - رايسينغر، أنّ الأردن سيستمر في ممارسة حقه السيادي والقانوني في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لحماية أمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.

وأدان الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أنّ هذه الاعتداءات بدأت بعد ساعات من انطلاق الحرب الأخيرة رغم أنّ الأردن والدول العربية ليسوا طرفا فيها وعملوا على الحؤول دون انطلاقها.

الصفدي ورايسينغر، أكّد استمرار البلدين في تطوير علاقات التعاون الشاملة بينهما، خدمةً لمصالحهما المشتركة وتعزيزا للشراكة التي تجمع المملكة والنمسا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من 70 عاما.

وبحثا خلال محادثات أجرياها في فيينا خطوات عملية لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والتعليمية والدفاعية.

كما بحث الصفدي ورايسينغر التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار.