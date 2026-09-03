الملك يتلقى رسالة من الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي

خبرني - تلقى الملك عبدﷲ الثاني، الخميس، رسالة من الفريق الركن الطيار المتقاعد يوسف أحمد الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، فيما يلي نصها:

"بسم ﷲ الرحمن الرحيم

مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حفظكم ﷲ ورعاكم.

السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته، وبعد

تلقيت بكل الفخر والاعتزاز رسالة جلالتكم السامية، وما حملته من كلمات غالية أعتز بها ما حييت، وتقدير أعتبره وساما على صدري، بعد عقود تشرفت خلالها بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، جنديا مخلصا للأردن ووفيا لقيادته الهاشمية.

وإنني، إذ أرفع إلى مقامكم السامي أصدق معاني الولاء والانتماء، لأعبر عن عميق شكري وامتناني على ما أوليتموني إياه من ثقة ملكية غالية، وما أحطتم به القوات المسلحة ونشامى ونشميات الجيش العربي من رعاية ودعم وتوجيه موصول، كان دافعا لنا لبذل أقصى الجهود في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه وسيادته.

مولاي المعظم،

لقد كان شرفا عظيما لي أن أتحمل أمانة رئاسة هيئة الأركان المشتركة في مرحلة شهدت فيها منطقتنا ظروفا وتحديات متسارعة، وأن أعمل إلى جانب نشامى ونشميات الجيش العربي، مسترشدين بتوجيهات جلالتكم ورؤاكم الحكيمة، على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة ورفع جاهزيتها وكفاءتها، لتبقى كما أردتموها دوما، درع الوطن المنيع وسياجه الحصين.

كما تشرفت، بتوجيهات جلالتكم، بالعمل على تحديث القوات المسلحة وتطويرها وإعادة هيكلتها، وتعزيز قدراتها العملياتية والتدريبية، بما يواكب التهديدات الحالية والمستقبلية ويرسخ العمل المؤسسي في تشكيلاتها ووحداتها.

سيدي جلالة القائد الأعلى،

إن ما تحقق خلال سنوات خدمتي ما كان ليتحقق لولا رعاية جلالتكم ودعمكم المستمر للقوات المسلحة، وجهود نشامى ونشميات الجيش العربي من الضباط وضباط الصف والأفراد، الذين كانوا على الدوام أوفياء للقسم والأمانة.

مولاي المعظم،

إن مغادرتي موقعي وانتهاء خدمتي العسكرية لن يغيرا من عهد قطعته على نفسي منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه بارتداء البزة العسكرية، بأن أبقى جنديا وفيا لجلالتكم، مخلصا للأردن وعرشه الهاشمي، حريصا على خدمته في كل موقع من مواقع العمل والعطاء.

وإذ أجدد لجلالتكم عظيم شكري وامتناني على كلماتكم الغالية وثقتكم التي ستبقى موضع اعتزاز وفخر، أسأل ﷲ العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم، ويمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يبقيكم قائدا وسندا للأردن وشعبه وقواته المسلحة.

والسلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،

الفريق الركن الطيار المتقاعد

يوسف أحمد الحنيطي

21 ربيع الأول 1448

3 أيلول 2026."