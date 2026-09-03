التعداد السكاني: 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد السكاني إلكترونيا

خبرني - قالت المدير التنفيذي للتعداد السكاني، تيسير المقدادي، الخميس، إن التعداد السكاني في الأردن يُنفذ وفق منهجية التعداد المركب، التي تجمع بين العد الذاتي الإلكتروني والاعتماد على السجلات الإدارية والعد الميداني، بما يتوافق مع التوصيات الدولية للأمم المتحدة لتنفيذ التعدادات خلال 2025-2026.

وأوضح المقدادي، خلال حديثه لـ"المملكة"، أن أحد خيارات تنفيذ التعداد يتمثل في العد الذاتي الإلكتروني عبر تطبيق "سند"، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية سبقتها مرحلة حصر جرى خلالها سؤال الأسر عن مدى رغبتها في إجراء العد إلكترونيًا.

وبيّن أن نحو 20% من الأسر أبدت رغبتها في إجراء العد الذاتي إلكترونيًا، حيث جرى أخذ أرقام هواتف أفرادها بعد التأكد من امتلاكهم هواتف ذكية أو أجهزة حاسوب، وتوفر المتطلبات اللازمة لتعبئة الاستبانات إلكترونيًا.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال رابط إلكتروني إلى هذه الأسر، سواء كانت مشتركة في تطبيق "سند" أم غير مشتركة، على أن تتضمن العملية أسئلة للتحقق من هوية الأشخاص، وبعد الإجابة عنها يُسمح لهم بالدخول إلى الرابط وتعبئة الاستبانة وإرسالها إلى دائرة الإحصاءات العامة.

وأضاف أنه في حال احتاجت الأسرة إلى المساعدة، سيتم التواصل معها عبر مركز الاتصال لمساعدتها في تعبئة الاستبانة، فيما سيتم تحويل الأسر إلى العد الميداني في حال عدم تمكنها من إكمال الاستبانة أو إرسالها بشكل غير مكتمل.

10 آلاف معلم للعد الميداني

وفيما يتعلق بالعد الميداني، أوضح المقدادي أن التعداد سينفذ من خلال باحثين ميدانيين سيزورون الأسر الأردنية، بمشاركة نحو 10 آلاف معلم ومعلمة في عمليات زيارة الأسر وجمع البيانات.

وأكد أن الزيارات الميدانية ستراعي ظروف الأسر وأوقاتها، بحيث يمكن إعادة الزيارة في وقت لاحق أو خلال أيام العطل، بما يتناسب مع ظروف الأسر الأردنية.

وقال المقدادي إن آلية استخدام تطبيق "سند" والعد الذاتي الإلكتروني سيتم شرحها للمواطنين من خلال القنوات الإعلامية، بما يوضح خطوات تعبئة البيانات وإرسالها إلكترونيًا.

وأوضح أن اختيار الأسر التي ستجري العد الذاتي إلكترونيًا تم خلال الزيارة المسبقة لها، حيث جرى التأكد من امتلاك أفرادها الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب والمقومات اللازمة لتعبئة البيانات إلكترونيًا وإرسالها.