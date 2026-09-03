الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة

خبرني - تلقى الملك عبدﷲ الثاني، الخميس، رسالة جوابية من اللواء الركن مجدي الحراسيس، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وفيما يلي نصها:

"بسم ﷲ الرحمن الرحيم

مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية حفظكم ﷲ ورعاكم.

السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته، وبعد

لقد تلقيت بكل معاني الفخر والاعتزاز رسالتكم السامية، وما حملته من ثقة غالية وتوجيهات حكيمة، نعتز بها ونستمد منها العزم والإرادة للنهوض بأمانة المسؤولية التي شرفتموني بحملها كرئيس لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وإنني، إذ أرفع إلى مقامكم السامي أصدق معاني الولاء والانتماء، لأعاهد جلالتكم على أن أبقى، وإخواني وزملائي من نشامى ونشميات جيشنا العربي المصطفوي، أوفياء للأمانة، مخلصين للوطن والعرش، مسترشدين برؤاكم وتوجيهاتكم السامية في كل ما من شأنه تعزيز قوة الجيش العربي، ليبقى كما عهدتموه دوما في طليعة جيوش العالم.

مولاي المعظم،

إن ما تضمنته رسالتكم الملكية السامية من توجيهات بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة، وتطوير إمكاناتها وتحديث أدواتها، يمثل نهجا واضحا وخارطة طريق للعمل في المرحلة المقبلة، وسنمضي في تنفيذه بكل جد ومسؤولية، بما يواكب طبيعة المتغيرات والتحديات والتطورات المتسارعة، ويضمن بقاء قواتنا المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاحترافية.

وسيبقى نشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية، من الضباط وضباط الصف والأفراد، في مقدمة أولوياتنا، وسنوليهم كل الرعاية وكل الاهتمام، إدراكا منا بأن الإنسان هو أساس القوة والجاهزية، والركيزة التي يقوم عليها أداء الجيش العربي وتميزه.

مولاي جلالة القائد الأعلى،

نعاهدكم مولاي، أن تبقى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كما عهدتموها دوما، سياج الوطن ودرعه الحصين، ثابتة على عهدها، ماضية في ظل قيادتكم الهاشمية الحكيمة، حاملة رسالتها بكل شرف وإخلاص وانتماء.

والسلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.

اللواء الركن

رئيس هيئة الأركان المشتركة

مجدي محمد الحراسيس

21 ربيع الأول 1448

3 أيلول 2026."