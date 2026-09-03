أكثر من 180 ألف تقرير ائتماني عبر (سند) في الأردن

خبرني - كشفت أحدث بيانات شركة كريف الأردن عن إصدار 180,219 تقريرًا رقميًا عبر تطبيق "سند"، منذ إطلاق الخدمة في 28 كانون الثاني 2025 وحتى 30 آب الماضي.

وبحسب البيانات، توزعت التقارير الصادرة بين 125,367 تقريرًا ائتمانيًا رقميًا للأفراد، و54,852 تقريرًا لتقييم المخاطر بالنقاط.

وتأتي إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا عبر تطبيق "سند" في إطار التعاون بين شركة كريف الأردن ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى معلوماتهم الائتمانية وتقييماتهم المالية دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.

وتتيح الخدمة للأفراد الحصول على التقرير الائتماني مجانًا مرة واحدة كل 12 شهرًا، فيما يمكن الحصول على التقرير بعد ذلك مقابل مبلغ رمزي.

وتوفر الخدمات الرقمية للمواطنين إمكانية الاطلاع على بياناتهم وتقييماتهم الائتمانية بصورة مبسطة وسريعة، بما يسهم في تسهيل وصولهم إلى الخدمات التمويلية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المالي.

ويعكس حجم التقارير الصادرة منذ إطلاق الخدمة تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية للوصول إلى المعلومات والخدمات المالية، ضمن توجه متزايد نحو رقمنة الخدمات الحكومية والمالية في الأردن.