شكاوى توقف مفاجئ أثناء القيادة.. إجراءات حكومية بحق سيارات JAC في الأردن

خبرني - قالت مديرة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة رولا الملكاوي ،الخميس، إن المديرية تلقت 53 شكوى حول وجود عيوب مصنعية في سيارات من طراز JAC E10X / E10X SEHOL، مشيرة إلى أن العيب المصنعي الذي تم الإبلاغ عنه هو "التوقف المفاجئ خلال قيادة المركبة".

وأضافت في تصريحات لقناة "المملكة" أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بمخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإيقاف ترخيص ونقل ملكية هذه المركبات، وإبلاغ دائرة الجمارك بعدم التخليص على أي منها.

وأكدت أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة فنية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، لافتة النظر إلى أن نتيجة الفحوصات بينت وجود مؤشرات فنية قوية تدل على وجود هذا العيب المصنعي.

وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة اعتمدت خطة تنفيذية تتضمن إجراءات تصحيحية وتدابير احترازية، مبينة أن الوزارة تواصلت مع الجهات ذات العلاقة، من ضمنها إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والجمارك، ووزارة الداخلية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، لافتة النظر إلى أن تطبيق الإجراءات بدأ بالفعل ضمن المدد الزمنية المحددة.

وأكدت أن مديرية حماية المستهلك ستتابع مدى فعالية الإجراءات التصحيحية من خلال أخذ عينات عشوائية، بالإضافة إلى التواصل مع الجهة الصانعة ووكيلها في الأردن.

وأضافت أن الخطة التنفيذية حملت المسؤولية للوكيل والشركة الصانعة، مشيرة إلى أن الوكيل بدأ بإعداد تقرير فني بالتعاون مع الشركة الصانعة.

واختتمت الملكاوي حديثها بالقول، إن الخطة تلزم الشركة الصانعة والوكيل بتقديم تعهد وكفالة للمستهلكين تضمن معالجة أي عطل مجانًا دون تحميل المالكين أي أعباء مالية.

وأكدت أن مديرية حماية المستهلك وجهت مخالفات للمتسببين بهذا الضرر، بالإضافة إلى إجبارهم على إصلاحها خلال ثلاثة أشهر من الآن.

ودعت الوزارة مالكي مركبات JAC E10X / E10X SEHOL من موديلات 2022 و2023 التوجه إلى مديرية حماية المستهلك وتقديم الشكوى للمساعدة في حصر الأعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة.

