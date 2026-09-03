أوبر تعتزم إلغاء أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة في إطار عملية إعادة هيكلة عالمية واسعة النطاق

خبرني - تعتزم شركة أوبر إلغاء أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة حول العالم، في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق تهدف إلى تقليص المستويات الإدارية وإعادة توجيه الإنفاق نحو أعمالها الأساسية.

وتمثّل هذه التخفيضات نحو عشرة في المئة من قوتها العاملة العالمية، ما سيعيد عدد موظفيها إلى مستويات سُجّلت آخر مرة في عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دارا خسروشاهي، للموظفين في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن شركة خدمات نقل الركاب والتوصيل توسعت بسرعة، لكنها راكمت عدداً كبيراً من المستويات الإدارية والفرق الصغيرة، ما أدى إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار.

وأضاف أن هذه التخفيضات ستضع أوبر، التي يقع مقرها العالمي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، في موقع أفضل للاستفادة من "أكبر الفرص التي تنتظرنا".

وتُعد هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة التي تجريها أوبر منذ سنوات، وتشير إلى تحوّل نحو نموذج تشغيلي أكثر رشاقة.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو اثنين في المئة بعد الإعلان، في مؤشر على ترحيب المستثمرين بالمقترحات.

وتشمل التخفيضات المديرين وغير المديرين على حد سواء. وقالت أوبر إنها تعتزم دمج عدد كبير من أصغر فرقها ضمن مجموعات أكبر، إلا أن الشركة لم تؤكد المواقع الأكثر تأثراً بإلغاء الوظائف.

وقال خسروشاهي إن هذه التغييرات تهدف إلى جعل أوبر "أبسط" و"أسرع"، مع توفير أموال لإعادة استثمارها في مجالات تعدّها الشركة محورية لمستقبلها.

وتأتي عملية إعادة الهيكلة في حين تكثف أوبر استثماراتها في شراكات المركبات ذاتية القيادة، وتوسّع أعمالها في خدمات نقل الركاب والتوصيل وسيارات الأجرة ذاتية القيادة.

كما تشدد أوبر إستراتيجيتها المتعلقة بالعمل من المكاتب، إذ تطلب من جميع الموظفين تقريباً العمل حضورياً في مقار محددة، وتحصر الوظائف التي تُؤدى عن بُعد في نحو واحد في المئة.

وقال محللون في بلومبرغ إن عمليات إلغاء الوظائف قد تحقق وفورات سنوية تصل إلى مليارَي دولار.

وعلى خلاف العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى التي ألغت وظائف في ظل إنفاق مكثف على الذكاء الاصطناعي، تجنبت أوبر إجراء تخفيضات كبيرة منذ جائحة كورونا.

وتعيد التغييرات الأخيرة عدد موظفي الشركة إلى أقل بقليل من 30 ألفاً، وهو تقريباً المستوى الذي كان عليه قبل أحدث مراحل توسّعها.