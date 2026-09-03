التنمية: ضبط 378 متسولًا خلال آب الماضي

خبرني - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر آب الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

‏وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم الخميس، أنها استقبلت 7985 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي، 120 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 140 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، و 1331 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

‏‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 57 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 54 طفلاً تم تسليمهم لأسرهم، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 11 طفل، بالإضافة إلى ترخيص 6 حضانات جديدة.

‏‏وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية - إدارة حماية الأسرة والأحداث 216 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 260 حدثاً، استفاد منهم 80 حدثاً من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة 29 طفلاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 837 مستفيدًا ومستفيدة.

‏وفي قطاع الجمعيات، أظهر التقرير أن عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها بلغت هيئتين مؤقتتين، فيما بلغ عدد الهيئات المؤقتة القائمة 21 هيئة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 18 لجنة، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 69 جمعية.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 5913 جمعية، حيث جرى تسجيل 17 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 112 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 37 جمعية، وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 513 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 378 متسولا ومتسولة.

وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 248282، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 146 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 100 %.