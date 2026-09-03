إعلام: أزمة مالية حادة تهدد جاهزية الجيش الإسرائيلي

خبرني - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن هناك أزمة مالية تهدد جاهزية الجيش الإسرائيلي وسط نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال لميزانيته العسكرية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي رفع راية الخطر بعد تأخير صرف مليارات الشواقل الموعودة للميزانية العسكرية للجيش في ظل تعطل سلاح المركبات، خاصة الدبابات منها.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أيضا أن هناك المئات من دبابات "هامرز" غير صالحة للاستخدام، نتيجة لقلة قطع الغيار، وبعضها يعود لعشرات السنين.

ولفتت إلى أن "المئات من مركبات الهامر تضررت في الحرب في لبنان، ولا توجد ميزانية لشراء بدائل او قطع غيار والنتيجة تتمثل في استحالة نقل الجنود في مناطق القتال".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المشاكل والأزمات تأتي في ظل الحديث عن وجوب جاهزية الجيش الإسرائيلي واحتمالية تجدد القتال ضد إيران أو في جبهات أخرى.

ونوهت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى وجود نزاع بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل، حيث كان مقررًا أن تقوم وزارة المالية بتحويل 40 مليار شيكل إلى الميزانية الجارية للجيش الإسرائيلي.

وبحسب الاتفاق، كان من المفترض أن يتلقى الجيش دفعة أولى بقيمة 15 مليار شيكل في أغسطس/آب الماضي، وذلك لأغراض من بينها صيانة خطوط الإنتاج في الصناعات الدفاعية وشراء قطع الغيار، لكن وزارة المالية لم تُحوّل المبلغ.

وفي سياق متصل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إيران برد عسكري واسع في حال شنها أي هجوم على إسرائيل، محذرًا من أن الضربة الإسرائيلية قد تشمل البنى التحتية للطاقة.

ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

