هولندا تنقل ذهباً بمليارات الدولارات إلى لندن استعداداً للأزمات

خبرني - أكد البنك المركزي الهولندي أنه جرى نقل ذهب بقيمة مليارات الدولارات من أمريكا الشمالية إلى لندن، عازياً ذلك إلى "تزايد الاضطرابات الجيوسياسية".

وأعلن البنك المركزي الهولندي، يوم الأربعاء، عن نقل 86 طناً من الذهب من الولايات المتحدة وكندا في عملية معقدة استغرقت عدة أشهر. ويحتفظ بنك إنجلترا حالياً بالذهب، حيث يسهل تداول المعدن النفيس "في ظل الأزمات".

وقال رئيس البنك، أولاف سليجبن، إن هذه الخطوة "ضرورية لتعزيز قدرتنا على الصمود والاستعداد".

يأتي هذا القرار في خضم نزاع تجاري مستمر بين الولايات المتحدة وكندا، حيث أعلن البلدان فرض تعريفات جمركية جديدة على بعضهما البعض بعد فشل المفاوضات التجارية.

وأوضح البنك المركزي الهولندي أن عملية النقل، التي جرت بين مارس/آذار وأغسطس/آب، شملت نقل 27 طناً من سبائك الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى زايست في هولندا.

ثم نُقلت كمية مماثلة من الذهب، بنفس الجودة، إلى لندن، دون الحاجة إلى صهر السبائك.

لم يُكشف بعد عن كيفية نقل هذه الكمية الهائلة من الذهب عبر المحيط الأطلسي.

وأفاد البنك أن باقي عملية النقل تمّت عن طريق بيع الذهب في نيويورك، ثم إعادة شرائه في لندن.

وجاء في بيان البنك: "إن الجمع بين عمليات البيع والشراء والنقل المادي مكّن البنك المركزي الهولندي من توزيع المخاطر المرتبطة بعملية نقل الذهب المادية المعقدة هذه".

ولم يُؤكد البنك المركزي الهولندي المقصود بعبارة "الاضطرابات الجيوسياسية"، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر بفترة من عدم اليقين بسبب الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أثّرت في التجارة العالمية.

وفي الوقت نفسه، تضرّرت كندا بشدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على قطاعاتها الرئيسية، كالصلب والألومنيوم والأخشاب والسيارات، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية بنسبة 50 في المئة على سلع كندية بقيمة 28 مليار دولار كندي (20 مليار دولار أمريكي؛ 15 مليار جنيه إسترليني) أُعلن عنها في أغسطس/آب.

أعلن بنك هولندا المركزي أن الذهب المودع لدى بنك إنجلترا "يُعتبر الذهب الأسهل تداولاً في العالم"، وبالتالي فهو أكثر توفراً في أوقات الأزمات مقارنة بما لو كان لا يزال في الولايات المتحدة أو كندا.

وقبل إعلان يوم الأربعاء، كان بنك هولندا المركزي يحتفظ بنسبة 31.3 في المئة من احتياطياته من الذهب في نيويورك و19.7 في المئة في أوتاوا. وقد انخفضت هذه النسبة الآن إلى 18.5 في المئة في كلا البلدين.

وبلغ إجمالي مخزون الذهب الهولندي 612.4 طناً بنهاية عام 2025، بقيمة 72.2 مليار يورو، وفقاً لبنك هولندا المركزي.

وارتفعت حصة البنك من الذهب في لندن من 18.1 في المئة إلى 32.1 في المئة بعد هذه الخطوة، بينما لا يزال يحتفظ بنسبة 30.8 في المئة من احتياطياته في هولندا.