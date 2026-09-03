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تسنيم: مقتل 6 جنود إيرانيين في قصف أميركي

  • 03 أيلول 2026
  • 16:07
تسنيم مقتل 6 جنود إيرانيين في قصف أميركي

خبرني - أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، مقتل ستة من أفراد القوات البحرية، وذلك جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت، قبل ليلتين، نقاطا في جنوب البلاد.
ونشرت الوكالة أسماء القتلى، وهم ستة ضباط من مختلف الرتب، بينهم ملازم أول ورقيب أول، وهم:

    الملازم أول حسين مهدويان

    الرقيب أولحامد أكاتي

    الرقيب أول أمير حسين سليم زاده

    الرقيب محمدرضا بادران

    الملازم أول سيد مالك موسوي تبار

    الملازم أول مجتبى باقري

وفي رد عسكري سريع، شنت القوات المسلحة الإيرانية عدة عمليات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن وشمال العراق والبحرين والكويت والإمارات، وأسفرت عن إلحاق أضرار جسيمة بهذه القواعد، فضلا عن سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية، وذلك في إطار الرد على الهجمات التي طالت أهدافا إيرانية، بما في ذلك استهداف حفل زفاف في مدينة سيريك أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين حسب الوكالة.

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