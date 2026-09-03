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  • وزير العمل للسفير المصري : فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لتصويب أوضاعها

وزير العمل للسفير المصري : فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لتصويب أوضاعها

  • 03 أيلول 2026
  • 15:54
وزير العمل للسفير المصري فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لتصويب أوضاعها

خبرني  - استقبل وزير النقل ووزير العمل، نضال القطامين، في مكتبه السفير المصري في عمّان، خالد الأبيض، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ولا سيما في القضايا المتعلقة بشؤون العمالة المصرية في الأردن.

وأكد القطامين أن العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر تظل ضمانة رئيسية وأساساً متيناً لحماية مصالح البلدين والشعبين في مختلف الظروف، مشدداً على حرص وزارة العمل على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية وفقا للأطر والقوانين الناظمة.

كما شدد الوزير على التزام الوزارة بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، وخصّ بالذكر العمالة المصرية التي تحظى باحترام وتقدير الأردنيين، منوها إلى أن قانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني وفترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي تنتهي في نهاية الشهر الحالي فرصة للعمالة المصرية المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون العمل.

من جانبه، أشاد السفير خالد الأبيض بمستوى التعاون والتنسيق المستمرين بين الجانبين بشأن قضايا العمالة المصرية، بما يتسق مع توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأشار الأبيض إلى حرص العمالة المصرية على الالتزام بقانون العمل والأنظمة والتعليمات في الأردن، مثمناً التعاون القائم بين وزارة العمل الأردنية ونظيرتها المصرية والسفارة المصرية في عمّان.

وزير العمل للسفير المصري : فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لتصويب أوضاعها

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