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الصفدي: من غير المقبول أن يستمر الجوع في قطاع غزة

  • 03 أيلول 2026
  • 15:49
الصفدي من غير المقبول أن يستمر الجوع في قطاع غزة

خبرني  - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن العلاقات الأردنية النمساوية تشهد تطورا في مختلف المجالات، وهي صديق "قوي" للأردن.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك في فيينا مع وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا بياته ماينل - رايسينغر أن النمسا شريك موثوق.

وشدد الصفدي على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"" وأهمية استمرار دعم النمسا لها.

وأكد بأن الأردن سيبقى شريكا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أنه من غير المقبول أن يستمر في الجوع في قطاع غزة.

وفي حديثه عن حل الدولتين قال إن النمسا والأردن متمسكان بحل الدولتين.

كما تطرق الصفدي خلال المؤتمر لسوريا مؤكدا أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة.

وجدد الصفدي التحذير من العبث بالشأن الداخلي السوري.

وفيما يخص الهجمات الإيرانية على الأردن قال الصفدي إن الأردن يدين الهجمات الإيرانية التي تعرض لها.

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