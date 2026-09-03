وفاة طفل في الزرقاء إثر نسيانه داخل باص نقل طلاب

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الزرقاء ظهر اليوم الخميس، بإسعاف طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من داخل أحد باصات نقل الطلاب (يعمل بالتعاقد مع الأهل) بعد العثور عليه داخل الباص وقد مضى عليه فترة زمنية، إثر نسيانه من قبل سيدة قائمة على نقل الطلاب وإغلاق المركبة عليه (بحسب التحقيقات الأولية).

وأكد الناطق الإعلامي أن الطفل وصل المستشفى متوفيا وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما ألقي القبض على سائقة الباص، وبوشرت التحقيقات معها تمهيدا لإحالتها للقضاء.

