بعد أشهر من الترميم.. المسجد الهاشمي في جرش يقترب من العودة لاستقبال المصلين

خبرني - تفقد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور إسماعيل الخطباء، اليوم، أعمال الصيانة والترميم الجارية في المسجد الهاشمي بمدينة جرش، للاطلاع على سير العمل والمراحل المتبقية من المشروع.

وجاءت الجولة بحضور رئيس مؤسسة إعمار جرش رئيس الديوان الملكي الأسبق يوسف باشا الدلابيح، ومدير أوقاف محافظة جرش الدكتور باسم الزعبي، ولجنة رعاية المسجد، وعدد من موظفي الوزارة.

واطلع الخطباء على الأعمال المنفذة والترتيبات الجارية لاستكمال ما تبقى منها، تمهيدًا للبدء بفرش المسجد وتجهيزه وإعادة فتح أبوابه أمام المصلين.

وأكد خلال الجولة ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية، مع الحفاظ على الدقة والعناية في تنفيذها، نظرًا لما يتمتع به المسجد الهاشمي من قيمة تاريخية وتراثية، وحرصًا على المحافظة على طابعه الأثري وإبراز عناصره المعمارية.

وكانت أعمال الصيانة والترميم قد بدأت في تشرين الأول عام 2025، فيما استغرقت الأعمال مدة تتناسب مع طبيعتها وخصوصية المسجد، وما تتطلبه عمليات الترميم في المواقع ذات القيمة التاريخية والتراثية من عناية ودقة.

ومن المتوقع استكمال الأعمال المتبقية خلال الفترة القريبة المقبلة، يليها فرش المسجد وتجهيزه، تمهيدًا لإعادة فتحه أمام المصلين، ليعود إلى أداء دوره الديني والاجتماعي في مدينة جرش.