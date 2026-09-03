نقابة الصحفيين الأردنيين تُفتتح مقر فرعها في إقليم الشمال السبت المقبل

خبرني - تفتتح نقابة الصحفيين الأردنيين في إقليم الشمال، يوم السبت المقبل الموافق 5 أيلول 2026، مقرها الجديد برعاية نقيب الصحفيين الأردنيين الأستاذ طارق المومني، وبحضور رئيس الفرع الدكتور زهير طاهات وأعضاء الهيئة العامة في المحافظات الشمالية.

​وأكد رئيس الفرع الدكتور زهير طاهات أن افتتاح المقر يأتي تجسيدًا لحرص النقابة على تعزيز حضورها في المحافظات، وتوفير بيئة عمل تليق بالأسرة الصحفية والإعلامية، بما يسهم في تطوير العمل النقابي وتوطيد أواصر التواصل بين الزملاء.

​ودعت إدارة الفرع جميع الزملاء أعضاء الهيئة العامة في إقليم الشمال إلى المشاركة في هذه المناسبة التي تُقام في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

كما يشمل البرنامج بإدارة الزميل الدكتور حسن محاسنه تكريم الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاز المقر وإسناد مسيرة الفرع وتقديراً لجهودهم في دعم العمل الصحفي والنقابي.