فرح.. ناطق رقمي جديد للحكومة لتزويد المواطنين بالمعلومات

خبرني - تستعد الحكومة لإطلاق خدمة الناطق الرقمي «فرح»، لتكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية الجديدة، في إطار توجهها المستمر نحو توظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في التواصل مع المواطنين.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز شرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين والمهتمين إليها عبر أدوات التواصل الرقمي.

ويأتي إطلاق «فرح» ضمن مساعي الحكومة لتوسيع استخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في منظومة التواصل الحكومي، وتوفير المعلومات للمواطنين بوسائل حديثة.

