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حسان يوجه باتخاذ الإجراءات لنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع للأردن

  • 03 أيلول 2026
  • 14:37
حسان يوجه باتخاذ الإجراءات لنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع للأردن

خبرني - أعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، عن تعازيه بضحايا حادث السَّير الأليم الذي وقع في مدينة نويبع في جمهوريَّة مصر العربيَّة ، أمس الأربعاء، وأسفر عن وفيات ومصابين من بينهم مواطنون أردنيُّون.

ووجَّه رئيس الوزراء باتّخاذ جميع الإجراءات اللَّازمة لنقل جثامين الضَّحايا إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، معرباً عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهلهم وذويهم.

كما وجَّه رئيس الوزراء بنقل المصابين للعلاج في المملكة حسب ظروفهم الصحيَّة، وبأسرع وقت ممكن، والمتابعة مع الجهات المصريَّة لتوفير الرّعاية الطبيَّة والاهتمام اللازم لحين تماثلهم للشّفاء.

على صعيد متَّصل، بعث رئيس الوزراء برقيَّة تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بضحايا هذا الحادث الأليم.

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