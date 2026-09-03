كابيتال للاستثمارات تفتح باب الاكتتاب في أول صندوق استثماري عالمي مفتوح ومسجّل ومُدار محلياً في الأردن

خبرني - أعلنت شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية "كابيتال للاستثمارات"، الذراع الاستثمارية لمجموعة كابيتال بنك، فتح باب الاكتتاب الأولي في صندوق كابيتال للاستثمارات العالمي، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 3 أيلول 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 24 أيلول 2026.

ويُعد الصندوق، المسجّل لدى هيئة الأوراق المالية الأردنية والمُدار بالدينار الأردني، أول صندوق استثماري عالمي مفتوح ومسجّل ومُدار محلياً في المملكة، ويوفر للمستثمرين إمكانية الاستثمار غير المباشر في الأسواق العالمية من خلال محفظة متنوعة تجمع بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت والنقد وأدوات السوق النقدي، يتولى إدارتها فريق متخصص وفق منهجيات مدروسة لتوزيع الأصول وإدارة المخاطر.

ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط والطويل، بعائد سنوي متوقع يصل إلى 8%، علماً بأن العائد قد يتغير وفقاً لأداء الأسواق، بينما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق 1,000 دينار، بسعر دينار واحد للوحدة، مع إعفاء المستثمرين من رسوم الاكتتاب خلال فترة الطرح الأولي.

ويتميز الصندوق بهيكله المفتوح، الذي يتيح استقبال طلبات الاشتراك والاسترداد شهرياً وفقاً لصافي قيمة الوحدة والمواعيد والشروط المحددة في نشرة الإصدار، ما يمنح المستثمرين مرونة في إدارة استثماراتهم ضمن الأفق الاستثماري متوسط إلى طويل الأجل الذي يستهدفه الصندوق.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات، بشار العمد، إن فتح باب الاكتتاب في صندوق كابيتال للاستثمار العالمي يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة، من خلال إتاحة منتج استثماري محلي يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص متنوعة في الأسواق العالمية، ضمن إطار مؤسسي يخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية الأردنية، وتديره خبرات متخصصة في تحليل الأسواق وتوزيع الأصول وإدارة المخاطر.

وأضاف العمد أن إطلاق الصندوق يعكس خبرة "كابيتال للاستثمارات" المتراكمة في إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية، وقدرتها على تطوير أدوات تستجيب لتطلعات المستثمرين وتواكب تحولات الأسواق، موضحاً أن توزيع استثمارات الصندوق بين الأسهم العالمية وأدوات الدخل الثابت والسيولة يهدف إلى بناء محفظة متنوعة ومدارة بفاعلية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المختلفة ضمن مستويات المخاطر المحددة في نشرة الإصدار.

وأكد العمد أن الصندوق يشكل إضافة نوعية إلى الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق الأردني، ويسهم في توسيع الخيارات أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وتعزيز دور الاستثمار المؤسسي في تنمية المدخرات وتوجيهها نحو أدوات متنوعة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعميق سوق رأس المال الأردني ورفع كفاءته وتنافسيته، انسجامًا مع مستهدفات البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

ويعتمد الصندوق استراتيجية استثمارية قائمة على توزيع استرشادي للأصول بنسبة 60% في الأسهم العالمية، و30% في أدوات الدخل الثابت والسندات، و10% في النقد وأدوات السوق النقدي، مع إمكانية تعديل هذه النسب ضمن الحدود المحددة في نشرة الإصدار، بما يتيح تنويع الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة في فئات متعددة من الأصول والأسواق العالمية، مع الموازنة بين فرص النمو ومستويات المخاطر.

ودعت شركة كابيتال للاستثمارات الراغبين في الاكتتاب إلى زيارة مكاتب الشركة في عمّان خلال فترة الطرح الأولي الممتدة حتى 24 أيلول 2026، والاطلاع على نشرة الإصدار والنظام الأساسي للصندوق وشروط الاستثمار والرسوم والمخاطر المرتبطة به قبل اتخاذ القرار الاستثماري.