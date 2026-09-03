جامعة البترا تعلن مباشرة رئيسها الجديد مهامه الأكاديمية والإدارية

خبرني - باشر الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة مهامه رئيسًا لجامعة البترا، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الأكاديمي والإداري، تستند إلى خبرة علمية ومهنية واسعة في مجالات التعليم العالي والهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.

ويحمل الأستاذ الدكتور أبو غنيمة درجة الدكتوراه في هندسة العمارة من جامعة الدراسات في روما، وتُوّجت مسيرته الأكاديمية والعلمية بحصوله على وسام «الفارس» من رئاسة الجمهورية الإيطالية، تقديرًا لإسهاماته في المجالات العلمية والتعليمية.

وتدرّج الدكتور أبو غنيمة في عدد من المناصب القيادية الأكاديمية؛ إذ تولى عمادة كليتي الهندسة والفنون والتصميم في الجامعة الأردنية لعدة دورات، كما شغل منصب عميد كلية الهندسة ونائبًا لرئيس جامعة آل البيت، إلى جانب مشاركته في لجان تحكيم معمارية دولية في كل من إيطاليا وبريطانيا ومصر.

كما جمع أبو غنيمة بين الخبرة الأكاديمية والممارسة المهنية، من خلال عمله مستشارًا معماريًا لدى أمانة عمّان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومشاركته في إعداد مخططات حضرية، إلى جانب تأليفه ونشره عددًا من المؤلفات والأبحاث العلمية المحكمة بثلاث لغات.

وتأتي مباشرة رئيس الجامعة الجديد مهامه في إطار توجه جامعة البترا نحو مواصلة مسيرة التطوير والتحديث، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بالأداء المؤسسي بما ينسجم مع تطلعات الجامعة وخططها المستقبلية.