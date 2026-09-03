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  • بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية تدخل نسختها السادسة بشكل مختلف تمامًا

بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية تدخل نسختها السادسة بشكل مختلف تمامًا

  • 03 أيلول 2026
  • 14:23
بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية تدخل نسختها السادسة بشكل مختلف تمامًا

خبرني - تحولت بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية منذ انطلاقتها عام 2021، من فكرة إقليمية بسيطة إلى أكبر بطولة سباقات إلكترونية في المنطقة. الفكرة كانت واضحة من البداية: إعطاء شباب المنطقة، من كل الدول العربية تقريبًا، طريقًا حقيقيًا للدخول إلى عالم سباقات السيارات دون الحاجة إلى سيارة أو حلبة أو ميزانية ضخمة، فقط جهاز محاكاة وموهبة.

وقد أثبتت التجربة نفسها عمليًا؛ أربعة من المتسابقين الذين خرجوا من هذه البطولة انتقلوا بعدها للفوز ببطولة Toyota GR Cup Qatar، وهي بطولة سيارات حقيقية على أرض الواقع، رغم أنهم لم يقودوا سيارة سباق حقيقية قبل ذلك. هذا وحده يلخص الفكرة كلها: المحاكاة لم تعد لعبة، بل صارت بوابة فعلية للمضمار.

على مدار 5 بطولات سابقة بين 2021 و2025، تنافس أكثر من 2000 متسابق من 20 دولة، وتجاوزت المشاهدات المباشرة 6 ملايين مشاهدة. أما النسخة الأخيرة وحدها، نسخة 2025، فقد تجاوزت كل الأرقام المتوقعة لها بمشاركة 735 متسابقًا. وأُقيمت البطولة للمرة الأولى تحت الروزنامة العالمية لفعاليات الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، كما أن النسخ السابقة كانت تُقام تحت رقابة مباشرة من الاتحاد ممثلًا بالأردنية لرياضة السيارات.

والآن مع الاستعداد لإطلاق نسخة 2026، حصلت البطولة على عقد رسمي ممتد من الاتحاد الدولي للسيارات يغطي موسمي 2026 و2027؛ أي أنها لم تعد اعتمادًا موسميًا مؤقتًا، بل شراكة طويلة الأمد مع أعلى هيئة في رياضة السيارات عالميًا، وبتنظيم من ديزيرت فوكس وبالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات.

الفرق الثاني هو إضافة تخصص جديد بالكامل؛ حيث تبقى منصة Gran Turismo 7 المنصة الرسمية كما كانت، لكن ينضم إليها هذا الموسم تخصص iRacing للمرة الأولى، ما يفتح الباب أمام فئة جديدة من المتسابقين والمحتوى.

وتقدم هذه النسخة كأسًا للناشئين، وكأسًا مخصصة للسيدات، وكأسًا للجامعات، إضافة إلى كأس جديد لتخصص iRacing. وبناءً على كل هذا التوسع، رفعت البطولة سقف أهدافها لهذا الموسم إلى 1000 متسابق ومتسابقة من 20 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان جدول التصفيات المحلية قد انطلق من ليبيا في 28 تموز/ يوليو 2026، ويتواصل بين الدول المشاركة على مدار نحو ستة أسابيع متواصلة. وتنطلق التصفيات الإقليمية في 18 أيلول/ سبتمبر، وهي المحطة التي تحدد المتأهلين إلى النهائيات وستقام في قبة الألعاب الإلكترونية في مجمّع الملك الحسين للأعمال في العاصمة الأردنية عمّان في الفترة ما بين 22 - 24 تشرين الأول/ أكتوبر، تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات مباشرة، ليقف أفضل متسابقي المنطقة على منصة الهيئة الأعلى في هذه الرياضة عالميًا.

روزنامة التصفيات والنهائيات لعام 2026

اللعبة

الدولة

التاريخ

GT7

ليبيا

28 تموز/ يوليو

GT7

قبرص

29 تموز/ يوليو

GT7

السودان

30 تموز/ يوليو

GT7

موريتانيا

31 تموز/ يوليو

GT7

فلسطين

1 آب/ أغسطس

GT7

إيران

4 آب/ أغسطس

GT7

البحرين

7 آب/ أغسطس

GT7

الكويت

10 آب/ أغسطس

GT7

قطر

13 آب/ أغسطس

GT7

عُمان

16 آب/ أغسطس

GT7

تونس

19 آب/ أغسطس

GT7

لبنان

22  آب/ أغسطس

GT7

الإمارات العربية المتحدة

25 آب/ أغسطس

GT7

اليمن

28 آب/ أغسطس

GT7

الجزائر

31 آب/ أغسطس

GT7

المغرب

3 أيلول/ سبتمبر

GT7

العراق

6 أيلول/ سبتمبر

GT7

مصر

9 أيلول/ سبتمبر

GT7

السعودية

12 أيلول/ سبتمبر

GT7

سوريا

14 أيلول/ سبتمبر

GT7

الأردن

15 أيلول/ سبتمبر

GT7

التصفيات الإقليمية

18 أيلول/ سبتمبر

-

النهائيات

22 – 24 تشرين الأول/ أكتوبر

 

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