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وزير النقل يبحث شمول العاملين عبر التطبيقات بالضمان 

  • 03 أيلول 2026
  • 14:17
وزير النقل يبحث شمول العاملين عبر التطبيقات بالضمان 

خبرني - بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، آليات شمول العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات بمظلة الضمان الاجتماعي، بما يعزز الحماية الاجتماعية لهم ويحفظ حقوقهم وفق الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد القطامين أهمية توفير مظلة الضمان الاجتماعي للعاملين عبر تطبيقات النقل، باعتبارهم جزءا مهما من منظومة النقل الحديثة في المملكة، مشددا على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لشمولهم بالضمان الاجتماعي، تراعي طبيعة العمل عبر التطبيقات وتوفر الحماية الاجتماعية للعاملين.
وفي اجتماع منفصل، التقى القطامين الرئيس العالمي للأعمال في شركة أوبر مادهو كانان، بحضور المهندس…

وزير النقل يبحث شمول العاملين عبر التطبيقات بالضمان 

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