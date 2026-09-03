وزير المياه : سدودنا جاهزة للموسم المطري

خبرني - أصدر وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس 3 أيلول 2026 تعليماته الى كافة العاملين في قطاع المياه بالتعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة للتعامل مع أي حالات طوارئ او فيضانات لمياه الامطار في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري القادم وتجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولا بأول، أثر تسلمه تقرير اللجنة الوطنية لسلامة السدود بعد زيارة اللجنة والخبراء المعنيين جميع مواقع السدود في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها جاهزيتها لاستقبال الموسم المطري القادم 2026/2027، وسلامة كافة هذه المنشآت الحيوية للتعامل واستقبال كميات المتدفقة اليها خلال الموسم المطري القادم.

واطلع الوزير خلال جولة شملت عدد من المرافق المائية ومحطات توليد الكهرباء الكهرومائية يرافقه أمين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة وعدد من مسؤولي السدود على الجهود التي تنفذها كوادر سلطة وادي الأردن من استكمال الصيانات اللازمة وتجهيزها والتأكد من سلامة جميع مرافقها وتنطيف مجاري السيول والاودية جميع المنشآت المائية للحفاظ على أكبر مردود ممكن من المواسم المطرية في مختلف أنحاء المملكة، لأهمية هذه المرافق الحيوية في ظل التوجهات الوطنية لتوسيع الحصاد المائي في توفير المياه لكافة الاستخدامات وتنمية الحياة الاقتصادية وتأمين الغذاء تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمياه 2023-2040.

وتعد اللجنة الوطنية لسلامة السدود لجنة وطنية مختصة تضم خبراء مياه مختصين بأعمال الكشف الميداني يرافقها فنيين ومهندسين من أصحاب الاختصاص قاموا بالكشف واجراء مسوحات لمجاري الاودية القريبة من تلك السدود، للتأكد من فعالية أدائها و جاهزيتها في المواسم المطرية و الفيضانات ومراقبة تصرف السدود و متابعة قراءات كافة الأجهزة و القياسات الخاصة بتصريف المياه و تحليلها و دراستها وضمان تدفق هذه المعلومات أولا بأول الى مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مركز الوزارة وكذلك والجهات المختصة المعنية في الوقت المناسب لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة، إضافة الى اليات العمل على إسالة المياه من السدود لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة عند الحاجة وإعداد الموازنات المائية لجميع السدود بشكل دوري (يومي، شهري، سنوي) و التي تتضمن كمية المياه المتدفقة الداخلة و المياه الخارجة من السدود، والفاقد و كمية المياه المخزونة فيها، و كمية المياه المسالة من السدود عند الطلب.