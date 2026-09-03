CFI تعيّن فيديريكو شيرولي رئيسًا لمجلس إدارتها مع دخول المجموعة مرحلة جديدة من النمو

خبرني - أعلنت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في خدمات التداول عبر الإنترنت، اليوم عن تعيين فيديريكو شيرولي رئيسًا لمجلس إدارتها، في خطوة تمثّل أحدث مراحل تطوّر المجموعة نحو هيكل مؤسسي أكثر رسوخًا وقابلية للتوسّع. ويأتي هذا التعيين عقب فترة شهدت أداءً قياسيًا في التداول، إلى جانب استمرار توسّع الحضور الدولي للمجموعة.

ويعكس هذا التطوّر مسارًا مدروسًا لتطوير هيكل القيادة والحوكمة في CFI، بما يواكب اتساع نطاق أعمال المجموعة وتنامي طموحاتها. ويأتي ذلك بعد تعيين زياد ملحم رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة في يونيو 2025، وتعزيز مجلس الإدارة من خلال تعيين أعضاء مستقلين في نوفمبر 2025. وضمن هذا التطوّر، سينتقل المؤسسان هشام منصور وإدواردو فاخوري من منصبيهما الحاليين كرئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة إلى عضوين غير تنفيذيين في مجلس إدارة مجموعة CFI المالية. وسيواصل كلاهما عضويته في مجلس الإدارة والتزامه الكامل بنجاح المجموعة، فيما يواصل فريق الإدارة التنفيذية عمله، وتبقى استراتيجية CFI المعتمدة دون تغيير.

يتمتع شيرولي بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم، شغل خلالها منصب الرئيس التنفيذي وعددًا من المناصب التنفيذية العليا في شركات الوساطة المالية وإدارة الأصول. وتشمل خبرته قيادة الأعمال، والحوكمة، والأطر التنظيمية، والنمو الدولي، وتوسيع نطاق أعمال شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم. وسيتولى شيرولي قيادة مجلس الإدارة والعمل عن قرب مع فريق الإدارة لدعم المرحلة المقبلة من نمو المجموعة، مع تركيز واضح على قابلية التوسّع، والتميّز التشغيلي، والتوسّع الدولي.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال هشام منصور، الشريك المؤسس والعضو غير التنفيذي في مجلس إدارة مجموعة CFI المالية:

"كان طموحنا منذ البداية أن تنمو CFI إلى ما هو أبعد من مؤسسيها، وأن تواصل تطوّرها على المدى الطويل. ويمثّل تعيين فيديريكو خطوة مهمة في هذه المسيرة. فأنا أعرف فيديريكو وعملت معه منذ سنوات طويلة، وهو خبير متمرّس في هذا القطاع، كما تجمعنا رؤى وقيم مشتركة عديدة حول كيفية بناء الشركات على أسس تضمن استمراريتها ونجاحها على المدى الطويل. وما زلنا، أنا وإدواردو، ملتزمين تمامًا بنجاح CFI، ولدينا ثقة كاملة بفيديريكو وبالفريق مع دخول CFI مرحلتها الجديدة."

وقال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية:

"كل سوق ندخله يعني ترخيصًا جديدًا، وجهة رقابية جديدة، وعملاء يتوقعون منا حضورًا والتزامًا طويلَي الأمد. فالنمو واتساع نطاق الأعمال لا يجلبان الفرص فحسب، بل يفرضان مسؤوليات أكبر أيضًا، ولهذا فإن الحوكمة لا تقل أهمية عن النمو نفسه. ويسعدني أن أرحّب بفيديريكو رئيسًا لمجلس الإدارة، وأتطلع إلى المعايير الرفيعة التي سيحرص على أن نلتزم بها."

وأضاف فيديريكو شيرولي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة CFI المالية:

"أرست CFI على مدى أكثر من 25 عامًا أسسًا متينة، جمعت بين الطموح الريادي والمعايير المؤسسية الرفيعة. وهذا يعكس رؤية هشام وإدواردو وقوة الفريق الذي نجحا في بنائه. ويشرّفني أن أتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في هذه المرحلة المحورية من مسيرة تطوّر المجموعة.

وبصفتي رئيسًا لمجلس الإدارة، سينصبّ تركيزي على العمل عن قرب مع مجلس الإدارة، وزياد، وفريق الإدارة، لمواصلة البناء على هذه الأسس، والتركيز على الأولويات الاستراتيجية المناسبة، وضمان استمرار نمو CFI بانضباط وحوكمة قوية ومعايير رفيعة، بالتوازي مع توسّع أعمال المجموعة عبر الأسواق والمنتجات والخدمات."

ويأتي هذا التعيين استكمالًا لمسار مدروس لتعزيز قيادة CFI وحوكمتها على مدى العامين الماضيين، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والمنتجات والتوسّع الدولي. ومع وجود فريق تنفيذي متمرّس، ومجلس إدارة مستقل، ورئيس مجلس إدارة مستقل، تدخل CFI مرحلتها المقبلة مدعومة بمنظومة حوكمة راسخة، وقيادة متمرّسة، وطموح متواصل لتوسيع نطاق أعمالها كمجموعة عالمية للتداول والاستثمار.

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نبذة عن مجموعة CFI:

منذ تأسيسها عام 1998، رسّخت مجموعة CFI المالية مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في التداول والاستثمار عبر الإنترنت. وعلى مدى أكثر من 25 عامًا من الخبرة في قطاع التداول الإلكتروني المرخّص والخاضع للرقابة، واصلت CFI تطوير تقنياتها والارتقاء بخدماتها، لتوفر لعملائها وصولًا سهلًا إلى الأسواق المحلية والعالمية بشروط تنافسية، عبر الأسهم والعملات والسلع وغيرها. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن وأبوظبي ودبي إلى كيب تاون وباكو وبيروت وعمّان والقاهرة وبوغوتا.

تلتزم CFIببناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها ودعم المتداولين في مختلف مراحل مسيرتهم .وتعكس شراكاتها مع سفيري علامتها التجارية العالميين، بطل العالم في الفورمولا 1 سبع مرات السير لويس هاميلتون وأسطورة التنس ماريا شارابوفا، إلى جانب تعاونها مع مؤسسات رياضية وثقافية بارزة مثل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وفريقMI Cape Town ، والاتحاد اللبناني لكرة السلة، والاتحاد الأردني لكرة القدم، التزامًا مشتركًا بالابتكار والأداء المتميّز والنجاح، بالتوازي مع دعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.