الأرجنتين تتوقف في الدقيقة 10.. تكريم استثنائي لميسي بعد اعتزاله الدولي

خبرني - قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تكريم أسطورة المنتخب ليونيل ميسي، بعد إعلانه إنهاء مسيرته الدولية، وذلك بإيقاف مباريات كرة القدم في البلاد عند الدقيقة 10 لمدة دقيقة كاملة.

ويشمل القرار جميع مسابقات وفئات كرة القدم الأرجنتينية للرجال والسيدات، بما في ذلك كرة القدم 11 لاعبا، وكرة الصالات، وكرة القدم الشاطئية.

وستتوقف المباريات عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، في إشارة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه ميسي مع منتخب بلاده.

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "نريد تكريم مسيرة ميسي مع الأرجنتين بدقيقة تصفيق في الجولة المقبلة".

ولن يقتصر التكريم على التصفيق، إذ قرر الاتحاد عرض فيديو مؤسسي خاص عن ميسي قبل انطلاق المباريات في الملاعب التي تتوافر فيها شاشات عملاقة.

كما دعت رابطة الدوري الجماهير إلى المشاركة في الاحتفاء بالأسطورة الأرجنتينية.

وقد بدأ التكريم بالفعل في مواجهة بوكا جونيورز وفيلِيز بكأس الأرجنتين، حيث أوقف الحكم المباراة عند الدقيقة العاشرة، وشارك اللاعبون والجماهير في تحية ميسي.

ويغادر ميسي المنتخب الأرجنتيني بعد مسيرة تاريخية امتدت لأكثر من عقدين، أصبح خلالها اللاعب الأكثر مشاركة والأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ "ألبيسيليستي"، برصيد 207 مباريات و125 هدفا.

كما قاد صاحب القميص رقم 10 الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022، ولقبي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024، قبل أن يخوض آخر فصول مسيرته الدولية في مونديال 2026.