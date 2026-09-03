مشروع فليك يثمر.. رقم لافت لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا

خبرني - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رقم لافت لبرشلونة مع انطلاق الموسم بعدما أصبح الفريق صاحب أصغر قائمة من حيث متوسط الأعمار في الدوري الإسباني بمتوسط يبلغ 24.4 عام.

ويعكس الرقم توجه برشلونة الواضح نحو بناء فريق للمستقبل، مع الاعتماد على مجموعة من المواهب الشابة التي أصبحت بالفعل عناصر أساسية في تشكيلة المدرب الألماني هانسي فليك، وفي مقدمتها لامين جمال وباو كوبارسي.

وترى "موندو ديبورتيفو" أن المدير الرياضي ديكو، بالتنسيق مع فليك ورئيس النادي خوان لابورتا، عمل بهدوء خلال سوق الانتقالات من أجل رفع جودة الفريق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الطاقة والحيوية التي يطلبها المدرب في أسلوب الضغط العالي.

ولم يكتف برشلونة بالاعتماد على المواهب الصاعدة، بل دعم قائمته بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، وعلى رأسهم رودري، إلى جانب صفقات أخرى مثل جابرييل جيسوس وأنطوني جوردون وكريم أديمي وجواو كانسيلو.

كما شهدت قائمة الفريق الأول حضور المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي حصل على القميص رقم 29 ضمن لاعبي التطوير الموجودين حول الفريق الأول.

ويأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه برشلونة لمواصلة المنافسة على الألقاب، مستفيدا من مزيج يجمع بين حماس الشباب وخبرة اللاعبين القادرين على قيادة الفريق.