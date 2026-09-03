أردني يخسر شقى عمره.. تصفير حسابه البنكي خلال ساعة دون أن يدري

خبرني - تعرض مواطن أردني لعملية احتيال مالي كبرى، بعد تغيير رقم هاتفه المرتبط بحسابه البنكي، وسحب مبلغ 43 ألف دينار خلال ساعة واحدة فقط، دون حضوره شخصيًا إلى البنك.

وقال المواطن، عبر إذاعة حياة، إن لديه حسابًا جاريًا احتياطيًا يودع فيه مبالغ بشكل دوري، وأثناء محاولته الإيداع في الحساب لم يتمكن من ذلك، فاتصل بالبنك، ليكتشف أن رقم هاتفه المرتبط بالحساب قد تغير، وأن شخصًا أجرى عدة عمليات سحب، حتى تم تصفير رصيده بالكامل.

وبيّن المواطن أن الأصل - بحسب علمه - هو عدم تغيير رقم الهاتف المرتبط بالحساب إلا من خلال مراجعة الفرع والتوقيع على وثيقة خاصة بذلك، مؤكدًا أنه لم يُبلّغ بتغيير رقم هاتفه، كما لم يتلقَّ أي إشعارات بشأن عمليات السحب التي جرت من حسابه.